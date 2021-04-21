ФОТО | Полиция продолжает поиски пропавшей в Харьюмаа 32-летней женщины. Ее жизнь может быть в опасности

К поискам был привлечен дрон Спасательного департамента, которым проверили прибрежный район. Согласно последней информации, женщину, похожую на Эйке, видели сидящую у моря на территории между Суурупи и Вяэна-Йыэсуу.

Сегодня Эйке активно ищут более 30 человек. К поискам привлечены Добровольная резервная спасательная группа, вертолет Департамента полиции и погранохраны, полицейские собаки, а также скутер на море.

Близкие в последний раз общались с ней через чат социальной сети вчера примерно в 15:30. Позиционирование ее телефона указало на Суурупи, но на данный момент телефон отключен. Близкие опасаются, что ее жизнь может быть в опасности.

Ее рост 165 см, она среднего телосложения, у нее длинные темные волосы. На ней красная куртка, темные брюки, при себе маленькая черная сумка.

Если кто-то видел Эйке или знает, где она может находиться, полиция просит позвонить на номер 112.