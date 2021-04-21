ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Харьюмаа 32-летнюю женщину

Последний раз она выходила на контакт с близкими около четырех часов дня во вторник. Геолокация ее телефона последний раз показывала округу Суурупи, но теперь ее телефон отключен. У близких есть основания считать, что здоровье и жизнь женщины могут быть в опасности.