21.04.2021, 07:50
ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Харьюмаа 32-летнюю женщину
PPA
Полиция просит помощи в поисках 32-летней Эйке, пропавшей в Харьюмаа.
Последний раз она выходила на контакт с близкими около четырех часов дня во вторник. Геолокация ее телефона последний раз показывала округу Суурупи, но теперь ее телефон отключен. У близких есть основания считать, что здоровье и жизнь женщины могут быть в опасности.
Приметы Эйке: рост 165 см, среднее телосложение, длинные темные волосы. На ней были надеты красная длинная куртка и черные штаны, с собой у нее была маленькая черная сумочка.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.