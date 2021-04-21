В США экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель при задержании в конце мая 2020 года вызвала серию протестов против расизма и полицейского насилия. Такой вердикт присяжные вынесли во вторник, 20 апреля. В течение последних недель они выслушали показания десятков свидетелей, включая очевидцев, стражей порядка и медиков. Решение о мере наказания будет принято позднее. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

После оглашения вердикта его вывели из суда в наручниках и поместили под стражу. Во время процесса полицейский находился на свободе, поскольку ранее был выпущен под залог.

В свете резонансного дела в районе были усилены меры безопасности. Здание суда было окружено бетонными блоками и колючей проволокой. Порядок обеспечивали в том числе служащие Национальной гвардии США.

Реакции Байдена, Обамы, демократов Конгресса США

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с родственниками Флойда после оглашения решения заявил, что "испытывает облегчение", как и вице-президент Камала Харрис. Глава Белого дома выразил надежду, что вердикт станет шагом к реформе полиции.

Экс-президент Барак Обама назвал позицию присяжных правильной, но подчеркнул, что для достижения подлинной справедливости необходимо больше действий. Миллионы жителей США боятся, что их следующая встреча с силами безопасности может стать последней, указал бывший глава Белого дома.

Ведущие демократы Конгресса приветствовали решение присяжных. Фамилия Флойда навсегда останется синонимом справедливости, отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. А лидер демократического большинства Чак Шумер указал, что вынесенный вердикт недопустимо считать доказательством решения проблемы полицейского насилия.