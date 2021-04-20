Суперлига развалилась за 2 дня. "Челси" и "Ман Сити" выходят из проекта

20 апреля стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену турнира. Ранее появилась информация, что "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже "Атлетико" и "Барселона" также покинули состав участников Суперлиги.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли 6 английских клубов ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм"), 3 испанских ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и 3 итальянских клуба ("Милан", "Интер" и "Ювентус").

Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои национальные сборные.

Его позицию поддержали АПЛ, Серия А, Ла Лига и другие национальные чемпионаты.