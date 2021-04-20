4 молодых спортсмена отчислены из "Аудентеса" за курение конопли

"В отношении наркотиков и алкоголя у нас действует принцип нулевой толерантности,- говорит директор спортивной гимназии "Аудентес" Прийт Ильвер. - Тот, кто попался, должен уйти. Так написано в договоре, об этом перед началом учебного года мы каждый раз говорим нашим ученикам. Все четверо были исключены из школы, выселены из общежития и отстранены от тренировок, но двое выразили желание продолжить учебу в э-школе - такая ​​возможность им была предоставлена".

По словам Ильвера, за 9 лет его работы в "Аудентесе" это был первый случай, когда ученики были пойманы на применении одурманивающих веществ. "Надеюсь, это был единствннный случай. Когда эта история дошла до логического конца, мы обнародовали ее. Среди учащихся были недовольные, что мы поступили очень жестоко: мол, это просто конопля - ничего страшного тут нет. К сожалению, молодые люди не понимают, что они могут превратить свою жизнь в дым".