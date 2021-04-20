В социальном доме возник очаг коронавируса среди вакцинированных жильцов. Всё обошлось относительно легко

Как уже сообщалось, 4 апреля в социальном учреждении появился первый инфицированный COVID-19 — сотрудник, который не прошел вакцинацию.

По данным Департамента здоровья, в итоге заразились восемь работников, из которых только один был вакцинирован. При этом симптомов у заболевшего не было.

Поскольку все жители дома по уходу оказались близкоконтактными, их протестировали. Обнаружили 21 больного, большая часть из которых получила обе дозы вакцины Pfizer. Инфекции избежали 15 жителей.

Хотя вакцина не сработала против так называемого британского штамма, но госпитализация потребовалась только одному клиенту, который страдал многими сопутствующими заболеваниями. Остальные одолели вирус на домашнем лечении.

По словам одного из руководителей учреждения Рейна Ярвика, у его подопечных проявлялись только легкие симптомы.

17 апреля работники и жильцы дома были вновь протестированы, ни одного положительного результата не оказалось.