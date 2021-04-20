15-летний Руслан найден

Последний раз близкие мальчика контактировали с ним 18 апреля, когда ребенок сказал, что поедет в Силламяэ на день рождения к другу. Мальчик взял с собой мобильный телефон, однако он отключен и поэтому не ясно, где и у кого он остановился. Близкие Руслана обзвонили его друзей и знакомых, однако никто из них не смог сказать, где может находиться молодой человек.