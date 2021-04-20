В Египте во время отпуска в эстонской семье умер двухлетний ребенок

Семья вернулась обратно в Эстонию, и второй ребенок (школьного возраста) находится сейчас на лечении в эстонской больнице.

По имеющейся у департамента информации, младшему ребенку в Египте не сделали ни одного теста, поэтому точно неизвестно, чем он заразился. Диагноз был рвота и диарея. Также неизвестно, был ли ребенок вакцинирован против вирусных заболеваний.

Департамент здоровья призывает людей быть осторожными при поездке в отпуск, не важно в какую страну вы направляетесь. Особенно внимательными нужно быть при поездках в третьи страны (не входящие в ЕС).

Департамент здоровья обращает внимание на то, что во многих странах распространяются различные опасные инфекционные заболевания, которым страны не успевают уделять внимания из-за нагрузки, связанной с COVID-19. Поэтому за границей сейчас высока опасность заразиться опасными инфекциями, которые не всегда могут быть своевременно диагностированы, и не всегда заболевшим может быть оказана своевременная врачебная помощь.

Руководитель общества семейных врачей Ле Валликиви сказал газете Õhtuleht, что против ротавируса в Эстонии делают прививки уже 10 лет. Детей вакцинируют против ротавируса с третьего по шестой месяц жизни.

"Ротавирус способен размножаться в неокрепшем кишечнике и быть опасным для жизни только для маленьких детей. Они могут потерять очень много жидкости, и если появится сопутствующая бактериальная инфекция, то дело может закончиться очень печально", - сказала Валликиви.