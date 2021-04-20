20.04.2021, 19:15
Дождались? Представлен новый график вакцинации населения Эстонии для достижения 70-процентного охвата(22)
К концу июня первый компонент получат все желающие!
Argo Ingver
Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк сообщил кабинету министров, что согласно обновленной программе вакцинации от COVID-19 в мае шаг за шагом открывается возможность для иммунизации для всех желающих.
Долгожданная программа вакцинации, начиная с 19 апреля по конец июня, выглядит так
*Количество используемых доз зависит в том числе и от пожелания использовать конкретные вакцины
Поставленные цели:
- охватить к концу апреля 2021 года вакцинацией по меньшей мере одним компонентом 70% населения в возрастной группе старше 70 лет;
- начиная с мая 2021 позволить шаг за шагом вакцинироваться всем желающим в следующих возрастных группах 60-69, 50-59, 16-49;
- к концу мая 2021 года позволить вакцинироваться по меньшей мере одной дозой всем входящим в группы риска людям;
- к концу июня 2021 года позволить вакцинироваться по меньшей мере одной дозой всем желающим;
- охватить к осени 2021 года вакцинацией 70% населения совершеннолетнего возраста.