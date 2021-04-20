Семь выпускников, зарегистрированных на госэкзамен по эстонскому как второму языку, получили положительный тест на коронавирус
”Я благодарна школам, которые донесли информацию до учеников и организовали сбор проб. Спасибо и всем выпускникам, которые приняли решение пройти тестирование, чтобы государственные экзамены прошли в более безопасной обстановке, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Важно иметь в виду, что те, чьи результаты теста оказались позитивными, должны оставаться в самоизоляции, однако и те, кто в день экзамена почувствует себя плохо, будь то насморк или ломота в теле, должны оставаться дома. Те, кто по болезни или какой-либо другой причине не попадут на экзамен, могут зарегистрироваться на дополнительный экзамен”.
На тестирование в преддверии госэкзамена по эстонскому как второму языку зарегистрировались 1129 человек, из них тест сдали 874 человек. Положительными оказались семь тестов из пяти разных школ и трех уездов.
Экзамен пройдет завтра, 21 апреля. При проявлении малейших признаков заболевания дома должны остаться как будущие выпускники, так и члены экзаменационной комиссии, и внешние наблюдатели. Для обеспечения безопасности на экзаменах следует соблюдать обычные меры предосторожности — соблюдать дистанцию, проветривание, носить маски и дезинфицировать руки и поверхности.
В этом году каждый экзамен можно сдать трижды — помимо основной даты назначены также два дня, в которые можно сдать дополнительные экзамены. Дополнительные экзамены по эстонскому языку как второму пройдут 18 мая и 8 июня. Для того, чтобы сдать экзамен в дополнительное время, ученику следует подать заявление Департаменту по делам образования и молодежи в течение трех рабочих дней после даты проведения основного экзамена.
В этом учебном году сдача государственных экзаменов не будет являться условием окончания гимназии. Если выпускник не желает сдавать экзамен, то куда-то сообщать об этом ему не требуется.
Все, кто собирается сдавать в апреле госэкзамены или экзамен на знание английского языкa Cambridge C1 Advanced, могли зарегистрироваться на тест на коронавирус. Тестирование не является обязательным, однако это хорошая возможность обеспечить дополнительную безопасность при проведении госэкзамена.
Те, кто сдают экзамен Cambridge C1 Advanced, смогут сдать тест на коронавирус 22 апреля. Тестирование проводится посредством жидкости для полоскания горла, пробы анализируют в таллиннской лаборатории SYNLAB Eesti методом ПЦР.
В тестировании на коронавирус в преддверии госэкзамена по эстонскому языку приняли участие 2608 человек, в том числе 106 наблюдателей. Положительные результаты оказались у 10 учащихся и одного внешнего наблюдателя.
На экзамен по эстонскому языку зарегистрировалось более 7100 человек, на экзамен по эстонскому как второму языку примерно 2800 и на экзамен Cambridge C1 Advanced — почти 2000 человек.