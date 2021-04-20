Семь выпускников, зарегистрированных на госэкзамен по эстонскому как второму языку, получили положительный тест на коронавирус

”Я благодарна школам, которые донесли информацию до учеников и организовали сбор проб. Спасибо и всем выпускникам, которые приняли решение пройти тестирование, чтобы государственные экзамены прошли в более безопасной обстановке, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Важно иметь в виду, что те, чьи результаты теста оказались позитивными, должны оставаться в самоизоляции, однако и те, кто в день экзамена почувствует себя плохо, будь то насморк или ломота в теле, должны оставаться дома. Те, кто по болезни или какой-либо другой причине не попадут на экзамен, могут зарегистрироваться на дополнительный экзамен”.

На тестирование в преддверии госэкзамена по эстонскому как второму языку зарегистрировались 1129 человек, из них тест сдали 874 человек. Положительными оказались семь тестов из пяти разных школ и трех уездов.

Экзамен пройдет завтра, 21 апреля. При проявлении малейших признаков заболевания дома должны остаться как будущие выпускники, так и члены экзаменационной комиссии, и внешние наблюдатели. Для обеспечения безопасности на экзаменах следует соблюдать обычные меры предосторожности — соблюдать дистанцию, проветривание, носить маски и дезинфицировать руки и поверхности.

В этом году каждый экзамен можно сдать трижды — помимо основной даты назначены также два дня, в которые можно сдать дополнительные экзамены. Дополнительные экзамены по эстонскому языку как второму пройдут 18 мая и 8 июня. Для того, чтобы сдать экзамен в дополнительное время, ученику следует подать заявление Департаменту по делам образования и молодежи в течение трех рабочих дней после даты проведения основного экзамена.

В этом учебном году сдача государственных экзаменов не будет являться условием окончания гимназии. Если выпускник не желает сдавать экзамен, то куда-то сообщать об этом ему не требуется.