ВИДЕО: Молодые эстонские таланты проиграли со счетом 0:14

В первом туре наши хоккеисты проиграли Польше - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3). Шайбу престижа забросил Андре Линде. Спустя сутки наша команда потерпела во втором туре сокрушительное поражение от Латвии - 0:14 (0:4, 0:5, 0:5).

В заключительном поединке, который пройдет 21 апреля, подопечные Юсси Тупамяки сыграют с Литвой.

Костяк эстонской команды в Польше составляют молодые хоккеисты, еще недавно выступавшие за молодежную сборную. К ним добавлены несколько ветеранов - вратарь Виллем Койтмаа, нападающие Артем Горностаев и Вадим Васенкин.