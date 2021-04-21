Вице-мэр рассказал, перейдут ли школы Таллинна на эстонский язык обучения(2)
Существуют некие вечные темы, которые вновь и вновь появляются на повестке дня, несмотря ни на что: кризис, пандемия, локдаун — ничто не способно этому помешать. Хотя появляются эти темы, разумеется, не сами по себе, а стараниями отдельных политиков. И одной из таких животрепещущих тем в Эстонии неизменно оказывается образование на русском языке, или, как говорят в народе, тема русских школ.
Вчера эту тему снова достала из загашника министр образования от Партии реформ Лийна Керсна, заявив, что министерство сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования Эстонии на эстонский язык. Министр пообещала полный переход к 2035 году, но отметила, что будет замечательно, если этой цели удастся достичь раньше.
Увы, я с такой оценкой совершенно не согласен, и очень сомневаюсь, что мнение министра разделяет большинство русскоязычных школьников и их родителей.
При разговорах о полном переводе русских школ на эстонский язык почти всегда повторяется одна и та же мантра, которая как бы призвана оправдать этот перевод: ”Русскоязычные родители все чаще отдают своих детей в школы с эстонским языком обучения”. Вероятно, так оно и есть. Но при этом нигде не упоминаются цифры, а я помню, как в эфире ”Актуальной камеры” на русском языке год-полтора назад такая цифра озвучена была — чуть меньше 10%. И вряд ли за эти год-полтора данное число увеличилось в несколько раз. Но здесь главное даже не это: важно то, что у людей сегодня есть право выбора, и дети и их родители сами решают, школу с каким языком обучения им выбрать. И центристы всегда выступали за сохранение этого выбора — это, среди прочего, прописано и в программе партии. Так что мы категорически против, когда людей хотят этого права лишить.
Кстати, согласно Закону об основной школе и гимназии, язык обучения в основной школе определяет не государство, а городское или волостное собрание — по заявлению попечительского совета школы. Так что здесь местная власть играет главную роль. На примере города Кейла, где у руля находятся представители Партии реформ, мы уже увидели, как можно запросто одним решением закрыть русскую школу. И нужно напомнить, что в столице такие попытки также уже предпринимались, причем не раз.
Последняя подобная попытка была предпринята в феврале 2020 года: фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании предложила в течение пяти лет полностью перевести все столичные детские сады и школы, где образование ведется на русском языке, на эстонский язык обучения, то есть, по сути, ликвидировать русскоязычное образование в Таллинне. Помимо реформистов, эту идею поддержали депутаты партий Isamaa, EKRE и социал-демократов — то есть все фракции, кроме центристов. И если бы у Центристской партии не было в городском собрании большинства, то работа по ликвидации образования на русском языке в столице уже бы шла полным ходом. Голосами центристов такое развитие событий удалось предотвратить, но стало ясно, что нет смысла питать никаких иллюзий: стоит смениться власти в Таллинне, как упомянутые выше партии вопрос русских школ решат раз и навсегда — понятно, каким образом.
Мы все согласны с тем, что повышать качество обучения эстонскому языку в русскоязычных детских садах и школах необходимо: работа над этим в последние годы продолжается постоянно. Думаю, все родители хотят, чтобы по окончании школы их дети хорошо владели эстонским — равно как и другими предметами. Это, безусловно, повысит их конкурентоспособность на местном рынке труда и даст дополнительные возможности. Но проблему недостаточного владения эстонским надо решать, эффективнее обучая детей этому языку, а не отбирая у них возможность учить на родном языке историю, физику и химию.
В заключении процитирую слова министра государственного управления Яака Ааба в ответ на очередные заявления реформистов о необходимости ликвидировать русскоязычное образование: ”Я присутствовал на коалиционных переговорах [центристов и реформистов] и знаю детали. Никаких других документов, помимо коалиционного соглашения, где речь идет исключительно о повышении качества преподавания эстонского языка в русских детских садах и школах, нет. И пока центристы находятся в коалиции, независимо от состава этой коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет, так что давайте закроем тему”. Добавить к этому, собственно, и нечего.
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