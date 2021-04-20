Новости Эстонии
20.04.2021, 17:28

Фиктивный брак? Гражданка Армении проиграла все суды PPA, ее ждет депортация

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Роман Старапопов
Агуник Галустян (слева) и Ануш Матинян
Агуник Галустян (слева) и Ануш Матинян
Foto: Rauno Volmar
Из Эстонии высылают гражданку Армении Агуник Галустян (62). Департамент полиции и погранохраны (PPA) подозревает, что ее брак в нашей стране фиктивный. Женщина проиграла PPA суды трех инстанции.

В 2015 году Агуник переехал из Армении в Эстонию по приглашению сестры. Женщина говорит, что предыдущий ее брак распался, но официально с мужем они развелись перед отъездом в Эстонию. ”До этого мы 10 лет жили отдельно”, — вспоминает Галустян.

Брак по контракту

Сестра Агуник Ануш Матинян, которая проживала в Эстонии, познакомила ее с местным мужчиной Валерием. Причем, первая встреча Агуник и Валерия состоялась в Москве. Оба приехали в Эстонию и заключили брак. Однако, как отмечает Ануш, в искренность брака не поверили сын и дочь Валерия, которые обратились по электронной почте в Департамент полиции и погранохраны.

При этом, Агуник не скрывает, что с Валерием был заключен брачный контракт и на его имущество она не претендует.

”А эти молодые думали, что они просто женятся и все потом останется ей. И написали в Департамент полиции и погранохраны письмо от имени Валерия с его почтового адреса — зашли в его компьютер”, — утверждает Ануш, которая убеждена, что именно после этого у ее сестры возникли сложности с дальнейшим пребыванием в Эстонии.

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