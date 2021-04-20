20.04.2021, 16:54
ФОТО | Латвийский грузовик столкнулся с такси. Движение трамваев в сторону Копли было нарушено(22)
Taavi Sepp
В районе столичной улицы Ситси сегодня во второй половине дня на полчаса было остановлено движение трамваев. Причиной тому стало столкновение грузового автомобиля с латвийскими номерами и такси.
В таксофирме изданию Delfi сообщили, что с водителем всё в порядке. По словам представителя фирмы, авария случилась по вине грузовика, но полиция этого пока не подтвердила.
В какой-то степени нарушило правила и такси, у которого были шипованные покрышки. С такими шинами нельзя ездить с 1 апреля.