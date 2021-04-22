Полиция все еще ищет пропавшего 26-летнего мужчину. Его следы ведут в Турба

"Поиски Кареля продолжаются сегодня на территории между Турба и Эллламаа. Вчера мы общались с добровольцами, которые поддерживают полицию информацией и также ищут молодого человека самостоятельно", — сказал руководитель участковых полицейских Ляэне-Харью Март Мерикюлль.

"Чтобы расширить наши возможности, мы попросили помощи Спасательного департамента, чью добровольцы помогут нам искать Кареля на местности на квадроциклах. Также мы привлечем к поискам дроны Академии внутренней защиты, скоро прибудет и вертолет Департамента полиции и погранохраны", — добавил Мерикюлль.

Полиция на выходных неоднократно связывалась с больницами по всей Эстонии, но мужчины, который бы соответствовал описанию, нигде на лечении нет. Полицейские также общались с представителями Elron, Lux Express и TS Laevad, выяснилось, что услугами этих фирм он не пользовался. Полицейские Ляэнеской префектуры искали Карела у его знакомых и близких на Сааремаа, там тоже никто о нем ничего не слышал.

"На выходных и вчера мы получили от жителем несколько сообщений о возможном местонахождении Кареля, но не одна версия не подтвердилась. Сегодня вместе с добровольцами мы продолжим поиски в Турба (волость Сауэ, Харьюмаа) и его окрестностях, так как у нас есть основание полагать, что он мог направиться сюда. Это показывает и последнее позиционирование его телефона.

К сожалению, телефон сейчас выключен, что ограничивает и наши возможности. Мы делаем все, чтобы найти его, и благодарны за любую информацию. Мы проверяем все сообщения и спасибо всем, кто уже связался с полицией", — сказал руководитель участковых полицейских Ляэне-Харью Март Мерикюлль.

Приметы пропавшего

Мужчина высокого роста и спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Покидая дом, Карел был одет в темную куртку и темные брюки, с собой у него была темная сумка.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, позвонить на 112. Если новости о его поисках получит сам Карель, просим его связаться с кем-либо из близких и сообщить, что все в порядке.