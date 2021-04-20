MyFitness и Sparta: мы открываем тренажерные залы 3 мая

"Да, как мы поняли из решения правительства, 3 мая мы сможем открыть двери наших клубов", — отметили в MyFitness.

По словам директора по маркетингу MyFitness Марики Мясак, они давно ждали открытия. "Но все равно какие-то ограничения будут действовать. Сейчас ждем официальных уточнений". Во время закрытия клубов руководство приняло несколько мер, чтобы сократить возможность распространения вируса в стенах зала — расставили тренажеры, ввели систему мониторинга заполняемости.

Руководитель спортклуба Sparta Март Каяр тоже рад, что правительство решило открыть тренажерные залы. "Тренеры хотят работать, и мы ждали открытия". Как он добавил, неизвестно, сколько они смогут держать свои двери открытыми и когда снова будут вынуждены закрыться.

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