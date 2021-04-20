Министры обороны Эстонии и Литвы посылают четкий сигнал агрессору

”Тесное оборонное сотрудничество между странами Балтии является фундаментом в укреплении региона. Действуя сообща, мы посылаем четкий сигнал и союзникам, и агрессору, что нас следует воспринимать как единое целое”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Министры обороны также обсудили ситуацию, сложившуюся в результате сосредоточения российских войск на границах с Украиной. ”Мы должны активно следить за действиями России и продолжать поддерживать Украину”, — сказал министр обороны Лаанет.

Министры отметили, что во время российских крупномасштабных учений ”Запад-2021”, которые пройдут в августе и сентябре, следует увеличить сотрудничество между тремя странами Балтии в поддержании и повышении осведомленности о ситуации, а также в оценке позиций касательно обороны и сдерживания. При необходимости надо быть готовыми к быстрому внесению изменений в планы.

”Мы с большой тревогой следим за ситуацией как на границе с Украиной, так и в рамках учений ”Запад 21” и обмениваемся информацией с Литвой и другими союзниками”, — добавил Лаанет.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас совершил однодневный визит в Эстонию, в ходе которого ознакомился военным городком Тапа и возможностями учений на центральном полигоне Сил обороны. В 2021 году Литва является ведущей страной по оборонному сотрудничеству стран Балтии и установила приоритетом своего председательства сотрудничество в развитии потенциала со странами Балтии и союзниками.