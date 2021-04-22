"Мы хотим как-то успеть помочь". RusDelfi поговорил с организатором акции "Поможем ветеранам!"(9)
Расскажите об истории акции ”Поможем ветеранам!”, как пришла идея ее организовать в первый раз?
Еще в 2006 году я познакомилась по работе с Владимиром Исаевичем Метелицей, который тогда руководил Таллиннским обществом участников второй мировой войны. Потом мы встретились с ним в 2008 году, когда я занималась подготовкой первой в Эстонии акцией по уборке природы — ”Сделаем! 2008”. Тогда мы вместе доехали на троллейбусе из Мустамяэ до центра, и именно тогда у меня родилась такая идея — организовать помощь ветеранам. Мы с ним разговорились, я спросила, как у него дела. На это Владимир Исаевич ответил что дела обстоят сложно — многим не хватает слуховых аппаратов. От государства пожилые люди имеют право на определенные компенсации, но все равно им было это не по карману. Даже учитывая то, что половину оплачивало государство. Так как я в тот момент уже занималась организацией крупной акции, то подумала, что почему бы не сделать отдельную — для ветеранов.
Я очень удивилась, когда узнала, что им, на самом деле, практически никто не помогает. У Владимира Исаевича были, конечно, партнеры, но целенаправленного сбора средств для ветеранов никогда не проводилось. Мне было в тот момент страшно брать все на себя, принимать этот вызов — это сейчас у меня есть опыт, а тогда даже в силу возраста было страшновато. Мне казалось — ну кто я такая, чтобы пойти и собирать деньги у людей? Могли подумать, что я часть себе в карман кладу, хотя на протяжении всех этих лет сборы осуществлялись на счет организации. Но все равно, мне хотелось в тот момент заручиться поддержкой каких-то более опытных людей.
Связалась с несколькими общественными организациями — но они как-то испугались и отказались собирать деньги ветеранам. Я очень удивилась и подумала, что раз так — надо самой. В итоге денег, которые приходили, хватило, чтобы полностью решить вопрос со слуховыми аппаратами.
В первый год я три акции провела, но потом поняла, что это слишком часто. Сейчас делаем два раза — перед 9 мая и перед новым годом. После проведения акции всегда предоставляем отчет, на что были потрачены деньги. Последний раз акцию проводили весной прошлого года. Тогда ветеранам собрали рекордную сумму — 23 539 евро. А вот этой зимой из-за карантина выплата материальной помощи приостановилась.
Я практически сразу поняла, что проекту нужен сайт, и нам его сделали на волонтерских началах. Потом нашелся и администратор сайта — у нас теперь небольшая команда. С теми ребятами, которые сайт делали, мы уже много лет не на связи, но я им очень благодарна.
Скольким ветеранам сейчас необходима помощь? На что собираете средства?
В начале в Таллиннском обществе участников второй мировой войны на учете было более двух тысяч ветеранов, сейчас их около 250 — ряды значительно поредели. Из них 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет. Сейчас мы собираем деньги на компенсацию стоимости лекарств — отдаем на руки пожертвования (200-250 евро), также многие нуждаются в сиделках. Мы хотели сначала оплачивать чеки, но потом решили, что это лишние трудности для пожилых людей.
Поэтому сейчас деньги выдаем на руки. Так что, если хотите помочь — смело обращайтесь в организацию.
В обществе сейчас большее количество людей хотят помогать?
Судя по пожертвованиям — да. Хотя здесь еще такой момент, может быть, многие про нашу организацию только сейчас стали узнавать. Раньше, возможно, недоверие какое-то было, а сейчас у нашей акции хорошая репутация, никаких скандалов с нами связано не было. Мы всю правду говорим всегда. Плюс, сарафанное радио работает. Ну и еще такой момент есть: когда человек теряет что-то, он к этому начинает сильнее тянуться. Мы чувствуем, что теряем ветеранов и, наверное, хотим как-то успеть помочь. Может быть, в наших ветеранах кто-то видит своих бабушек и дедушек, поэтому и воспринимает ситуацию, в которой находятся ветераны, более лично.
Среди ветеранов есть эстонцы? Или только русскоговорящие?
Среди ветеранов, которым мы помогаем, есть и эстонцы, но подавляющее большинство русскоязычных. А по гражданству — есть и граждане Беларуси, Эстонии, Украины, ну и России. А вот те, кто переводят нам деньги — смешанная группа. Если посмотреть список фамилий, то там довольно большой процент эстонских фамилий. И за все годы существования акции с никакими проблемами на национальной почве мы не сталкивались. Никаких камней в нас не летело.
Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
На сайте veteraan.ee открылся раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. NB! отчет о поступивших другим организациям средствах не будет вывешен на сайте www.veteraan.ee. По всем вопросам, связанным с перечислением пожертвований в другие организации, просим обращаться напрямую к организаторами по указанным контактным номерам и имейлам.
Желающие предложить Таллиннскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.