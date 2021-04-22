"Мы хотим как-то успеть помочь". RusDelfi поговорил с организатором акции "Поможем ветеранам!"

Расскажите об истории акции ”Поможем ветеранам!”, как пришла идея ее организовать в первый раз?

Еще в 2006 году я познакомилась по работе с Владимиром Исаевичем Метелицей, который тогда руководил Таллиннским обществом участников второй мировой войны. Потом мы встретились с ним в 2008 году, когда я занималась подготовкой первой в Эстонии акцией по уборке природы — ”Сделаем! 2008”. Тогда мы вместе доехали на троллейбусе из Мустамяэ до центра, и именно тогда у меня родилась такая идея — организовать помощь ветеранам. Мы с ним разговорились, я спросила, как у него дела. На это Владимир Исаевич ответил что дела обстоят сложно — многим не хватает слуховых аппаратов. От государства пожилые люди имеют право на определенные компенсации, но все равно им было это не по карману. Даже учитывая то, что половину оплачивало государство. Так как я в тот момент уже занималась организацией крупной акции, то подумала, что почему бы не сделать отдельную — для ветеранов.

Я очень удивилась, когда узнала, что им, на самом деле, практически никто не помогает. У Владимира Исаевича были, конечно, партнеры, но целенаправленного сбора средств для ветеранов никогда не проводилось. Мне было в тот момент страшно брать все на себя, принимать этот вызов — это сейчас у меня есть опыт, а тогда даже в силу возраста было страшновато. Мне казалось — ну кто я такая, чтобы пойти и собирать деньги у людей? Могли подумать, что я часть себе в карман кладу, хотя на протяжении всех этих лет сборы осуществлялись на счет организации. Но все равно, мне хотелось в тот момент заручиться поддержкой каких-то более опытных людей.

Связалась с несколькими общественными организациями — но они как-то испугались и отказались собирать деньги ветеранам. Я очень удивилась и подумала, что раз так — надо самой. В итоге денег, которые приходили, хватило, чтобы полностью решить вопрос со слуховыми аппаратами.