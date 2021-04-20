Исследование: инфекционно опасных в Эстонии около 6000, антитела против COVID-19 имеют более трети взрослых

Очередной этап мониторинга проходил с 8 по 19 апреля, когда на основе случайной выборки тест на коронавирус сделали 2624 взрослых человека. Из них 2491 сдали также анализ крови для определения уровня антител против COVID-19.

В ходе исследования выяснилось, что положительный результат проб на коронавирус был у 54 человек (2,3%), из которых 14 были инфекционно опасны, а остальные 40 уже переболели. Таким образом, доля возможно инфекционно опасных среди населения составляет 0,6%. Это означает, что COVID-19 может далее передавать один взрослый из 180, а инфекционно опасных в Эстонии примерно 5900 человек.

Это по сравнению с прошлым месяцем более чем в четыре раза меньше. Руководитель исследования профессор Тартуского университета Рут Калда выразила удовлетворение тем, что число зараженных сократилось во всех возрастных группах.

Что касается антител против коронавируса, то они возникли у более чем трети взрослых (36%), из которых свыше половины (55%) получили их благодаря вакцинации.

"Доля обладателей антител особенно высока среди людей в возрасте старше 65 лет (58%), но она также быстро растет и в возрастной группе 40-65 лет. Это дает надежду, что нагрузка на больницы вскоре будет снижаться", — прокомментировала результаты мониторинга Калда.

В ходе изучения поведенческих моделей выяснилось, что вместе с сокращением числа зараженных снизилось и число близкоконтактных. Только что завершившееся исследование показало, что с больными коронавирусом сталкивался или находился в близком контакте каждый 17-й взрослый (в марте таковым был каждый десятый). По сравнению с прошлым месяцем снизилось число тех людей, которые стараются избежать физического контакта и находиться дома. В то же время больше стало тех, кто хотел бы вакцинироваться, если представится такая возможность.