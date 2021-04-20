ВИДЕО: "Флора" потеряла первые очки, "Легион" выиграл второй матч подряд

В прошлом сезоне "Тулевик" нанес единственное поражение "Флоре" в чемпионате. И нынче вильяндисцы потрепали нервы столичному клубу. По ходу встречи Кристьян Каськ дважды выводил "Тулевик" вперед, но гости восстанавливали равновесие.

На 86-й минуте "Флора" вышла вперед, однако удержать победный счет чемпион не смог. Нигериец Огунгбе сравнял счет на 90-й минуте. В составе "Флоры" отсутствовал ветеран сборной Эстонии Константин Васильев.

В другом матче тартуская "Таммека" проиграла на своем поле таллиннскому "Легиону" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил пенальти, который в начале второго тайма реализовал Никита Андреев. На 76-й минуте матча Андреев покинул поле за две желтые карточки. Хозяева поля организовали штурм, но сравнять счет не смогли.

"Таммека" потерпела первое поражение в чемпионате, а "Легион" одержал вторую победу подряд и впервые в своей истории поднялся на третье место в турнирной таблице.

Остальные матчи 8-го тура чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны 21 апреля.