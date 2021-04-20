20.04.2021, 15:25
СЕГОДНЯ: "Флора" и "Легион" открывают очередной тур чемпионата Эстонии
Foto: Ilmar Saabas
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает два поединка в Тарту и Вильянди.
Действующий чемпион "Флора" сыграет в гостях с вильяндиским Тулевиком" (начало в 18:45). В прошлом сезоне, который в связи с пандемией коронавируса проходил в измененнном формате, соперники один раз встречались в Вильянди. Именно тогда "Флора" и потерпела свое единственное поражение в чемпионате - 1:2. Сумеет ли "Тулевик" еще раз удивить столичный клуб?
В другом матче тартуская "Таммека" принимает таллиннский "Легион" (начало в 19:00). Тартусцы не потерпели еще ни одного поражения в чемпионате, набрав в трех проведенных матчах 7 очков. "Легион" в предыдущем туре одержал первую победу в сезоне и наверняка попытается развить свой успех.