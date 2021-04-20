СЕГОДНЯ: "Флора" и "Легион" открывают очередной тур чемпионата Эстонии

Действующий чемпион "Флора" сыграет в гостях с вильяндиским Тулевиком" (начало в 18:45). В прошлом сезоне, который в связи с пандемией коронавируса проходил в измененнном формате, соперники один раз встречались в Вильянди. Именно тогда "Флора" и потерпела свое единственное поражение в чемпионате - 1:2. Сумеет ли "Тулевик" еще раз удивить столичный клуб?