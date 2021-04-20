Министерство финансов планирует дать окончательный ответ по вопросу строительства моста на Сааремаа

По первоначальным оценкам для планировки и оценки влияний а так же составления предварительного задания потребуется около 10 месяцев. К работе привлечено более 20 экспертов из различных сфер призванных оценить влияние постоянного сообщения на природу, экономику, социальную и культурную жизнь региона а также изучить другие дополнительные влияния.

В качестве решения постоянного соединения основными вариантами по-прежнему являются строительство моста или подводного тоннеля. Команда проекта также не исключает параллельного функционирования паромного сообщения, которое имеет свою ценность для многих целевых групп, например семей с маленькими детьми и туристов.

По словам советника особых планировок Министерства Финансов Сийма Орава, влияние постоянного соединения с Саремаа уже неоднократно изучалось, но окончательное решение до сих пор принято не было. ”Целью сегодняшнего процесса составления исходного задания является собрать воедино все осуществленные до сих пор исследования и оценки, оценить сферы которые требуют дополнительного изучения и дать конечную оценку тому, есть ли смысл и дальше заниматься проектом постоянного соединения с Сааремаа или нет,” пояснил Орав.

В ходе работы будут приняты во внимание как сделанные до сегодняшнего дня исследования, так и последние инженерно-технические решения, которые позволят оценить реалии проекта. По данным опубликованного в начале 2020 года исследования общественного мнения самое большое положительное влияние от постоянного транспортного соединения с Сааремаа ожидается в сферах предпринимательства и туризма. Изначальные исследования говорят о хорошем уровне окупаемости проекта как в случае строительства моста, так и подводного тоннеля. Поскольку Большой пролив является местом жительства для тюленей и также важен для перелетных птиц, вопросы связанные с оценкой влияния проекта на местных животных и птиц находятся под особенным контролем. На важном месте также находятся интересы местных жителей и особенно собственников земли.