Как выбрать подходящий подержанный автомобиль? Советы эксперта

По словам Тыниссона, пробег и год выпуска можно рассматривать вместе, а при покупке автомобиля со всеми аксессуарами и удобствами следует проявлять большую гибкость. ”Покупатель всегда хочет, чтобы пробег автомобиля был как можно меньше, но, покупая подержанный автомобиль, вы должны понимать, что на нем уже ездили. Если недавно выпущенная машина с небольшим пробегом предлагается по хорошей цене, можно пойти на уступки в части дополнительного снаряжения. А если важно наличие большого количества обеспечивающего комфорт оборудования, неизбежно нужно быть более гибким в отношении пробега. Покупатели должны быть готовы заплатить более высокую цену за особенно хорошо оснащенные автомобили, поскольку они стоят дороже и будучи новыми”.

Тыниссон предлагает осторожно относиться к показателям расхода топлива в рекламе автомобилей, поскольку они могут не отражать реальное положение вещей: ”Если по данным завода-производителя расход топлива выставленного на продажу автомобиля составляет в среднем 5 литров на 100 километров, важно помнить, что измерения проводились в лаборатории и не учитывают такие факторы, как сопротивление ветра, неровности асфальта, повороты, стиль вождения или прочее. Таким образом, фактический расход топлива может незначительно отличаться от заводских значений. Было бы разумно добавить к указанному расходу топлива 1-1,5 литра”.

”Приведу простой пример. Допустим, человек ездит мало, но все равно покупает экономичную машину и платит за нее на 3000 евро больше. Теперь его ежемесячный расход топлива составляет 100 евро вместо 120 евро. Чтобы окупить трату, ему надо будет эксплуатировать этот автомобиль много лет, но за это время ему может понадобиться, скажем, машина гораздо большего размера”, — добавил Тыниссон.

”Расход топлива является важным показателем для человека, который много ездит, и в этом случае покупать экономичный автомобиль смысл есть”, — отметил Тыниссон. По его словам, электрический или гибридный автомобиль не всегда является разумным выбором для человека, который проезжает в год менее 15 000 км.

При покупке подержанного автомобиля Тыниссон рекомендует подходить ко всему с точки зрения практичности. Прежде чем углубляться в данные о расходе топлива и мощности двигателя, стоит подумать о том, сколько автомобиль будет использоваться, где на нем будут ездить и сколько человек он должен вмещать.

Чтобы решить, насколько большой автомобиль нужен, важно подумать о том, где будет ездить машина и сколько человек она будет перевозить. ”Если в машине ежедневно должны находиться четыре-пять человек, потребность в пространстве довольно высока, но, если 95% времени вы ездите в одиночку, вдвоем или время от времени возите к врачу бабушку или деда, прямой необходимости в покупке универсала нет. Разумно покупать автомобиль, который будет использоваться по назначению. Например, если вы ездите вдвоем, в Golf поместится все необходимое, а вот для путешествий большой компанией лучше подойдет автомобиль класса Passat”, — добавил Тыниссон.

Разницу между передне-, задне- и полноприводным автомобилями обычно понимают только в суровых погодных условиях и при гололеде. ”Как правило, большинство автомобилей обладают передним приводом. Автомобиль с задним приводом дает более спортивное ощущение от вождения, но необходимо учитывать, что в такой машине колеса легче начинают скользить. Полноприводный автомобиль дает больше возможностей, вы не зависите от погоды и можете свернуть с шоссе на лесную дорогу, не опасаясь где-нибудь застрять”, — поясняет Тыниссон.

Если человек ведет подвижный образ жизни и часто путешествует на значительные расстояния, больше внимания стоит уделить двигателю и фарам. Для поездок на дачу и обратно каждые выходные можно выбрать двигатель мощностью более 85 кВт, а вот при поездках по городу мощность двигателя такой большой роли не играет. Если вы часто ездите за городом, стоит инвестировать в мощные светодиодные или ксеноновые фары. Их свет не так легко поглощается мокрым асфальтом при движении в темноте, и они лучше освещают дорогу. По словам Тыниссона, на эти и многие другие детали стоит обратить внимание во время тест-драйва.

Тыниссон отметил, что с учетом эстонского климата, невозможно обойти вниманием кондиционер, который летом обеспечивает приятную прохладу в салоне, а во влажную погоду быстро очищает запотевшие окна: ”Жители Эстонии также любят обогрев сидений, датчики парковки и круиз-контроль. Тем, кто хочет больше роскоши, можно порекомендовать автомобили с кожаным салоном. Однако, в условиях Эстонии кожаные сиденья определенно должны быть с обогревом, иначе сидеть в машине зимой может быть довольно холодно”.

Чтобы упростить процесс замены автомобиля, компания Møller Auto создала страницу для оценки подержанных автомобилей, где на основании марки, модели, пробега, года выпуска и дополнительного снаряжения можно получить цену, по которой представительство готово выкупить автомобиль у собственника или обменять на новую машину. Приложение используют представительства Møller Auto в Мустамяэ и в Юлемисте.