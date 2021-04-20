Волк из Пярнумаа отправился за невестой в Россию и был подстрелен охотником

Серый, обитавший в стае из 13 волков, пересек реку Нарва и добрался до Финского залива. После переправы через реку Нарву самец пару месяцев обитал на территории, которая до Второй мировой принадлежала по Тартускому мирному договору Эстонии.

В конце января-начале февраля у волка обнаружилось явное желание сменить место жительства. По всей видимости, причиной тому стала встреча с самкой. К сожалению, датчик слежения сломался и перестал передавать данные о местонахождении животного в июне 2020 года.

В нынешнем феврале наш пярнуский волк вместе с рожденным в этом же году волчонком попал на прицел охотников в российском Котельском заказнике. Из стаи, насчитывающей семь хищников, уйти смогли пять.

Всего миграция волка составила более 900 километров.