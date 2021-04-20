Правительство постепенно смягчает ограничения. Полный список того, что изменится с 3 мая

При движении в публичных помещениях останутся в силе правило 2+2 и обязанность носить маску.

Сегодня правительство достигло принципиальной договоренности, соответствующее распоряжение планируется принять в четверг.

По словам премьер-министра Каи Каллас, снижающиеся цифры заражения позволяют начать постепенное смягчение ограничений, но следует иметь в виду, что опасность не миновала. ”Я благодарю всех, кто старательно соблюдал ограничения. Благодаря вам цифры пошли на спад и стало возможным шаг за шагом открывать жизнь общества. Все же мы должны тщательно взвешивать каждое послабление, потому что вирус еще никуда не делся. Я призываю всех сохранять осторожность, несмотря на потепление. И особенно на каникулах — прежний опыт показывает, что после каникул заражение растет. Будем пристально следить за ситуацией”, — сказала Каллас.

Образование



С 3 мая к контактному обучению допускаются ученики классов с 1 по 4, а также учащиеся в особыми образовательными потребностями. Решение о допуске к контактному обучению других школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.



Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность по интересам и образование, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в помещениях и вне их



С 3 мая в помещениях можно проводить все эти виды деятельности в формате 2+2, то есть вместе могут тренироваться до двух человек, держась от других на расстоянии не менее двух метров. Помимо прочего это означает, что разрешены парные тренировки, например, игра в теннис. На тех же основаниях разрешены тренировки и в бассейне. При организации деятельности нужно учитывать, что заполняемость помещений не должна превышать 25% от максимальной. Групповые тренировки запрещены.

С 26 апреля все указанные в подзаголовке виды деятельности разрешено проводить вне помещений в группах до 10 человек.