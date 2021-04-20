Началась благотворительная акция "Поможем ветеранам!"

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания другой материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной прошлого года. Тогда ветеранам собрали рекордную сумму — 23 539 евро. Зимняя акция не проводилась, так как из-за карантина выплата материальной помощи приостановилась. На данный момент все деньги выданы, и обществу вновь нужна поддержка неравнодушных людей, чтобы успеть помочь.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

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