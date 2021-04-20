Количество делопроизводств по строительным проектам бьет в столице все рекорды

По словам вице-мэра Андрея Новикова, это самые высокие показатели I квартала за последние пять лет.

”Практика Департамента городского планирования показывает, что корректный, отвечающий требованиям строительный проект обеспечивает получение разрешения на строительство в течение 30 дней”, — подчеркнул Новиков.

Год за годом ведомство затрачивает все меньше времени на рассмотрение проектов. В то же время следует отметить, что если, к примеру, в 2020 году делопроизводство и рассмотрение уведомлений о строительстве у специалистов Департамента городского планирования занимали в среднем 58 дней, то сам ходатай тратил на это в среднем 83 дня.

К сожалению, ведомство все еще получает множество заявлений с документами, которые не отвечают предъявляемым к ходатайству требованиям. Департамент призывает строительные предприятия предварительно проконсультироваться со специалистами.

”Безусловно, помог бы и усиленный надзор собственника за работой проектировщика”, — добавил Новиков.

В этом году количество выданных разрешений на строительство и эксплуатацию также имеет тенденцию к росту. В течение первых трех месяцев было выдано 293 разрешения на строительство, за прошлый период прошлого года — 283; разрешений на эксплуатацию — 304 и 249 соответственно. В январе, феврале и марте зарегистрировано 267 извещений о строительстве — это более, чем на 100 больше, чем за тот же период прошлого года (162). Извещений об эксплуатации в I квартале 2021 года зарегистрировано 165, в I квартале 2020 года — 128.