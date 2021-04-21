Департамент: это полезное растение собирать на природе для продажи запрещено(1)
В Эстонии черемша относится к подзащитным видам III категории.
”У нас черемша местами довольно хорошо распространена и в подходящих местах обитания является обычным видом, однако за ее состоянием нужно следить. Для того, чтобы не подвергать опасности распространение и численность данного вида, Законом об охране природы установлены ограничения на обращение с ним,” - пояснила руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды Марью Эрит.
В природе черемшу можно собирать только в разумных количествах и для личного потребления. Если в одном месте со многих растений листья уже собраны, то больше собирать черемшу в здесь не стоит. В противном случае это место произрастания может исчезнуть и в следующем году черемша там уже не вырастет.
Как правильно собирать черемшу так, чтобы место произрастания сохранилось?
· С одного растения собирайте по паре листиков. Ни в коем случае не стоит собирать все листы, иначе растение погибает.
· Если видите, что на одном месте черемша уже собрана, следует отправится собирать в другое место. Это даст возможность черемше расти дальше и размножаться, и данное место сохранится и в следующем году.
· Собирая черемшу постарайтесь как можно меньше топтать соседние растения. Вытаптывание ослабляет их и наносит вред среде обитания черемши.
Люди могут и сами выращивать черемшу из семян в своих садах. ”Таким образом природные места произрастания черемши будут оставаться в сохранности. А вот выкапывать дикие растения из земли или вырывать их вместе с луковицей не разумно. Потому-что таким образом сильно повреждаются природные места обитания черемши,” подчеркивает Марью Эрит.
В законе не указано, сколько черемши можно собирать с одного места так, чтобы она продолжала расти. Поскольку каждое место произрастания отличается друг от друга, то при сборе черемши на каждом месте нужно оценивать ситуацию отдельно.
Так же, как и в случае с другими подзащитными видами, сбор черемши из дикой природы для ее продажи, а также продажа и покупка изготовленных из неё продуктов запрещена. В то же время торговать черемшой, выращенной в саду или огороде не запрещено.
Инспекторы выборочно производят проверки мест продажи черемши. ”При необходимости нужно будет показать место выращивания черемши в своем саду или огороде” поясняет главный инспектор отдела развития живой природы и надзора за рыболовством Департамента окружающей среды Пирет Рейнсалу. Также Департамент окружающей среды проверяет все признаки незаконной деятельности, в том числе и объявления о продаже в социальных сетях.
Сохранение естественных мест произрастания черемши и поддержание их жизнеспособности в интересах как данного вида, так и людей. За нарушение требований защиты охраняемого объекта Закон об охране природы предусматривает штраф в размере 300 штрафных единиц или 1200 евро. Целью проверок и штрафов является не наказание нарушителей, а прекращение нарушений, в том числе размещения объявлений и незаконной продажи. Это необходимо для того, чтобы места обитания подзащитных видов могли бы сохранить свою жизнеспособность в нашей природе.
Осторожно! Листья черемши схожи с ядовитыми листьями ландыша и безвременника осеннего, от которых черемшу можно отличить по сильному чесночному запаху. Если вы не уверены, что это за растение, то лучше не собирать с него листья.