Департамент: это полезное растение собирать на природе для продажи запрещено

В Эстонии черемша относится к подзащитным видам III категории.

”У нас черемша местами довольно хорошо распространена и в подходящих местах обитания является обычным видом, однако за ее состоянием нужно следить. Для того, чтобы не подвергать опасности распространение и численность данного вида, Законом об охране природы установлены ограничения на обращение с ним,” - пояснила руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды Марью Эрит.

В природе черемшу можно собирать только в разумных количествах и для личного потребления. Если в одном месте со многих растений листья уже собраны, то больше собирать черемшу в здесь не стоит. В противном случае это место произрастания может исчезнуть и в следующем году черемша там уже не вырастет.

Как правильно собирать черемшу так, чтобы место произрастания сохранилось?

· С одного растения собирайте по паре листиков. Ни в коем случае не стоит собирать все листы, иначе растение погибает.

· Если видите, что на одном месте черемша уже собрана, следует отправится собирать в другое место. Это даст возможность черемше расти дальше и размножаться, и данное место сохранится и в следующем году.

· Собирая черемшу постарайтесь как можно меньше топтать соседние растения. Вытаптывание ослабляет их и наносит вред среде обитания черемши.

Люди могут и сами выращивать черемшу из семян в своих садах. ”Таким образом природные места произрастания черемши будут оставаться в сохранности. А вот выкапывать дикие растения из земли или вырывать их вместе с луковицей не разумно. Потому-что таким образом сильно повреждаются природные места обитания черемши,” подчеркивает Марью Эрит.

В законе не указано, сколько черемши можно собирать с одного места так, чтобы она продолжала расти. Поскольку каждое место произрастания отличается друг от друга, то при сборе черемши на каждом месте нужно оценивать ситуацию отдельно.