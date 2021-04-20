Мир ждет новый дефицит. Виноваты майнеры

Острый дефицит на рынке видеокарт сохраняется уже почти полгода, поэтому майнеры ищут альтернативные пути для заработка виртуальных валют — одним из таких может стать майнинг с помощью накопителей памяти.

Сайт Wccftech со ссылкой на китайский ресурс Hkepc сообщил, что в Китае майнеры начали массово скупать любые накопители памяти, включая самые дорогие SSD и дешевые HDD. Они охотятся за новой криптовалютой Chia Coin, которую придумал создатель протокола BitTorrent для обмена файлами через торренты.

Новая криптовалюта зарабатывается не за счет математических вычислений, которые проводятся с помощью видеокарт, а за счет свободного пространства на компьютере — если очень упростить процесс, получается, что майнер предоставляет в аренду свободное место на своем накопителе и получает за это небольшие деньги в виде криптовалюты.

Во время майнинга компьютер будет проводить множество операций чтения и записи на диск, поэтому для такой задачи больше подходят более долговечные и вместительные HDD-накопители — от 4 ТБ до 18 ТБ. Но майнеры скупают и более дорогие и менее долговечные SSD-накопители, чтобы успеть заработать на этом. Цены на накопители в соседнем Гонконге уже выросли в четыре раза, а крупный китайский производитель SSD-накопителей сообщил, что у него раскупили все запасы.

Если тенденция сохранится, а криптовалюта Chia Coin окажется успешной, то мир может ждать очередной дефицит оборудования — теперь не только видеокарт, но и накопителей памяти. В России цены на SSD и HDD пока никак не изменились, если не учитывать реакции на скачки курса.

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