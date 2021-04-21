Все используемые в Эстонии вакцины в десять раз менее эффективны против южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

Согласно исследованиям, способность вакцины Comirnaty (mRNA-) от Pfizer по предотвращению изначальной формы коронавируса (D614G) составляет 95%. Если в отношении британского штамма способность нейтрализовать вирус остается боле менее на том же уровне, то в отношении бразильского штамма она в 6,7 раз слабее, а в отношении южноафриканского — в 7,6 раз.

Вакцина Vaxzevria от AstraZeneca эффективна на 60% как против оригинального типа вируса, так и против британского штамма. Однако новые исследования показали, что в отношении южноафриканского штамма эта вакцина почти в 10 раз менее эффективна — ее эффективность против этого штамма составляет всего 10%.

Вакцина Moderna (mRNA-) на 94% эффективна при предотвращении заражения изначальной формой COVID-19. Если в отношении британского штамма она показала очень хороший результат, то в отношении бразильского она оказалась в 3,5 раза слабее, а в отношении южноафриканского — в 6,4–9,4 раз.

Что касается вакцины Janssen, то ее эффективность составляет 67% против изначальной формы вируса и 57% против южноафриканского штамма.

Исследования показали, что вакцинация или антитела после болезни первоначальной формы вируса могут не защитить от заражения южноафриканским штаммом (B.1.351) и бразильским штаммом (P.1). Британский штамм (B.1.1.7) связывают с более высоким шансом заражения и более серьезными симптомами болезни, в первую очередь, среди детей.