ОПРОС | Правительство разрешило есть на летних терассах и открыло контактное обучение. Как вы к этому относитесь?

Мы подготовили для вас опрос, в котором вы сможете выбрать полюбившийся вариант ответа. А если есть какие-то аргументы посерьезнее, то добро пожаловать в комментарии.

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