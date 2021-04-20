Квизы
20.04.2021, 13:50

ОПРОС | Правительство разрешило есть на летних терассах и открыло контактное обучение. Как вы к этому относитесь?

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Foto: Ilmar Saabas
С 3 мая открываются магазины, спортзалы и террасы ресторанов, а начальные классы переходят на контактное обучение. Как вы к этому относитесь?

Подробнее о послаблениях - ЗДЕСЬ.

Мы подготовили для вас опрос, в котором вы сможете выбрать полюбившийся вариант ответа. А если есть какие-то аргументы посерьезнее, то добро пожаловать в комментарии.

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