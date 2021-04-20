Футзал Эстонии: бронза у Нарвы! Виймси – шаг до золота!

Матч за 3-е место, или как его еще называют – «утешительный финал, действительно стал возможностью подсластить горькую пилюлю для обеих команд после вылета на полуфинальной стадии. «Космос» вёл в серии против «Смсрахи», но все же пропустил соперника в следующий раунд, а «Нарва» и вовсе уступила дорогу в финал «Тарту Рейвенс», пребывая в статусе фаворита полуфинальной серии. Биться за бронзу обе команды были намерены по-серьезному, именно этим был обусловлен довольно закрытый футзал с первых минут матча. «Космос» постепенно прибирал инициативу к своим рукам, заставляя «Юнайтед» низко обороняться и контратаковать. Перехватить инициативу нарвитянам удалось лишь к середине первого тайма: именно тогда футболисты «Юнайтед» отодвинули игру от своих ворот, включив агрессивный прессинг. Впрочем, кроме нескольких неопасных подходов к воротам Вадима Белякова, хозяевам площадки создать ничего не удалось. Ближе к перерыву «Космос» вновь стал угрожать: Максим Бабяк пристреливался со средней дистанции, но никак не мог найти створ ворот соперника, а после хитрого удара Марека Шатова низом отлично сыграл Валерий Смелков. Но все же «космонавты» ушли на перерыв, ведя в счете: оставленный своим опекуном Бабяк откликнулся на пас Михаила Шрубковского и прямой наводкой отправил мяч в дальний верхний угол ворот «Юнайтед». Это минимальное преимущество «Космоса» в счете вытекало из логики игры: таллинские футболисты смотрелись чуть интереснее соперника.