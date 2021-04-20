Футзал Эстонии: бронза у Нарвы! Виймси – шаг до золота!
Матч за 3-е место, или как его еще называют – «утешительный финал, действительно стал возможностью подсластить горькую пилюлю для обеих команд после вылета на полуфинальной стадии. «Космос» вёл в серии против «Смсрахи», но все же пропустил соперника в следующий раунд, а «Нарва» и вовсе уступила дорогу в финал «Тарту Рейвенс», пребывая в статусе фаворита полуфинальной серии. Биться за бронзу обе команды были намерены по-серьезному, именно этим был обусловлен довольно закрытый футзал с первых минут матча. «Космос» постепенно прибирал инициативу к своим рукам, заставляя «Юнайтед» низко обороняться и контратаковать. Перехватить инициативу нарвитянам удалось лишь к середине первого тайма: именно тогда футболисты «Юнайтед» отодвинули игру от своих ворот, включив агрессивный прессинг. Впрочем, кроме нескольких неопасных подходов к воротам Вадима Белякова, хозяевам площадки создать ничего не удалось. Ближе к перерыву «Космос» вновь стал угрожать: Максим Бабяк пристреливался со средней дистанции, но никак не мог найти створ ворот соперника, а после хитрого удара Марека Шатова низом отлично сыграл Валерий Смелков. Но все же «космонавты» ушли на перерыв, ведя в счете: оставленный своим опекуном Бабяк откликнулся на пас Михаила Шрубковского и прямой наводкой отправил мяч в дальний верхний угол ворот «Юнайтед». Это минимальное преимущество «Космоса» в счете вытекало из логики игры: таллинские футболисты смотрелись чуть интереснее соперника.
После перерыва ход игры не претерпел радикальных изменений: «Космос» предпочёл лишить соперника мяча, а «Нарва» выстроила дисциплинированную оборону, будто ожидая, когда таллинцы ошибутся. Одним из ключевых моментов второго тайма стал нереализованный выход один на один Михаила Шрубковского: футболист «Космоса» поймал соперника на ошибке после ввода мяча из аута, выскочил на рандеву со Смелковым, но переиграть голкипера не смог. А ведь счет 2:0 по такой игре был бы весомой заявкой на итоговый успех, но вместо этого сэйв Смелкова добавил уверенности одноклубникам. Несколькими минутами позже Виталий Кутузов длинной передачей из глубины нашёл Семена Федотова, и тот ударом в касание все же пробил Белякова – 1:1. Этот гол окончательно закрыл и без того не самую открытую игру, обеспечив командам небольшое продление сезона в виде дополнительного времени. «Космос» имел отличный шанс выйти вперёд уже в экстра-тайме, но Смелков вновь сделал эффектный сэйв, отразив удар Шатова с близкого расстояния, и уже в ответной атаке «Юнайтед» вышли вперёд.
Александр Стародуб ударом с ходу поразил нижний угол ворот Вадима Белякова, который был немного дезориентирован из-за рикошета от Марека Шатова. Несколькими минутами позже Максим Бабяк получил возможность спасти матч для «Космоса», но Смелков окончательно утвердился в звании героя матча, отразив удар с 10-метровой «точки». Отметим, что уже во втором экстра-тайме Бабяк вновь бил дабл-пенальти, но вновь не сумел переиграть Смелкова, не попав в створ. «Нарва», в свою очередь, ответила контратакой, которую завершил точный удар Александра Стародуба – 3:1, и «Юнайтед» забирают бронзовые медали.
Днём ранее ребята из «Виимси Смсраха» сделали очередной шаг к чемпионскому титулу, взяв и второй матч серии у «Тарту Рейвенс». Фавориты добились уверенной выездной победы 6:3, и уже 24 апреля могут оформить чемпионство, если победят «воронов» и в третьей игре.