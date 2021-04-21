Девушка дня. Елена Куличенко, длинноногая блондинка, променявшая Россию на Кипр

Поэтому в конце марта Куличенко объявила — буду выступать за Кипр. К киприотам у международной федерации никаких санкций нет. Вот ее пост:

"Спортивный век спортсмена недолог, и мало кто понимает, сколько сил и труда потрачено, чтобы достичь результатов, особенно мирового уровня. Это не вина наших спортсменов, что они не имеют возможности выступать под флагом своей страны. Для многих спорт, это жизнь. Иди вперёд невзирая ни на что. Никто же не говорит, что наши хоккеисты, тот же самый Александр Овечкин предатель. Изменятся условия, вернёшься в Россию. В любом случае, даже на Кипре всё будут знать, что ты россиянка. Удачи тебе и высоких спортивных достижений".

А мы решили ознакомиться с инстаграмом спортсменки поподробнее. Впрочем, для начала еще одно — чтобы сменить федерацию 18-летней высотнице с модельной внешностью, призеру юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре придется отбыть двухлетний карантин.

"В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы.

Я понимаю, что федерация старается и делает все возможное, но все равно грустно. Спортивный век очень недолог, поэтому мы приняли решение сотрудничать с Федерацией легкой атлетики Кипра. Менеджер связался с ними, мы наладили диалог. Когда спустя полгода мне написали из ВФЛА — им пришло письмо из кипрской федерации, — я поняла, что дело действительно движется. Написала заявление, смысл которого сводился к просьбе выгнать меня из сборной России по собственному желанию", — заявила спортсменка в интервью "Спорт-Экспрессу".