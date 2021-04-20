ФОТО | Депутат от EKRE о рекламе с целующимися мужчинами: нет, это не пропаганда

Политик Яак Мадисон опубликовал фотографию, сделанную, по его словам, возле финской школы. На остановке расположена реклама телешоу "Свадьба мечты" телеканала Discovery+. В очередном эпизоде, видимо, покажут свадьбу двух мужчин.





"Это не пропаганда. Вообще не пропаганда. Фото — на остановке финской школы Suurpelto Opinmäen", — написал консерватор.

В комментариях подписчики согласны с Мадисоном: "ужасно", "будущее за роботами", "нездоровые люди", "тяжело смотреть, возле школы?"

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