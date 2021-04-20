Зараженный южноафриканским штаммом коронавируса нарушил в Эстонии правила самоизоляции и заразил еще 12 человек

В неделю из Египта в Таллинн прилетает около тысячи человек, и в среднем среди них оказывается 38 больных коронавирусом. В первую неделю апреля из 34 положительных тестов вернувшихся из Египта эстоноземельцев у 18 был британский штамм коронавируса.

Южноафриканский штамм завозят из Танзании, но также и из Финляндии. Как ранее писал Департамент здоровья, этот штамм представляет большую опасность, чем британский, и даже может заразить уже вакцинированных людей.

На данный момент в Эстонии было выявлено 45 случаев заражения южноафриканским штаммом, из них 26 были завезены. При этом большая часть из них связаны между собой, так как инфицированные заражали других.

Например, вспышка заражения началась из-за прибывшего из Финляндии человека, который в Эстонии нарушил требование оставаться в самоизоляции и пошел на семейную встречу. После этой встречи южноафриканским штаммом коронавируса заразились еще как минимум 12 людей.