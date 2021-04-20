Показан самый быстрый способ ”заправки” электромобиля

Китайский производитель электрокаров NIO представил станцию ​​для замены аккумуляторов второго поколения, пишет Mail.ru.

Это первая в мире станция, которая позволяет электрокару запарковаться на ней в автоматическом режиме. И, пожалуй, это самый быстрый способ ”заправки” электрокара на сегодняшний день.

Каждая станция NIO Power Swap Station 2.0 оснащена 239 сенсорами и четырьмя облачными системами вычисления, которые контролирует процесс парковки и замены батарей.

Станция рассчитана на замену 312 аккумуляторов в день, что в три раза быстрее, чем у станции первого поколения. Одна замена батареи занимает менее 5 минут.

Водителю электрокара не требуется заезжать на платформу самостоятельно — автомобиль по нажатию одной кнопки сделает это автоматически.

В планах у NIO установить 5 тысяч зарядных станций по всему Китаю.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.