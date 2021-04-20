Возможно ли закрыть границу Эстонии для россиян? Отвечают МИД и МВД

Естественно, это сообщение разлетелось по мировым СМИ и социальным сетям. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал РИА новости, что Ильвесу нужно поговорить с коллегами из Турции и Греции, чтобы понять "важность туризма и всего российского сегмента".

RusDelfi обратился к Министерству иностранных дел с просьбой ответить — может ли Эстония закрыть границу для россиян, учитывая огромное количество граждан РФ, проживающих в Эстонии. "Закрытие границ — крайний метод. Закрытие границ отрезает все контакты с российским обществом, даже на элементарном уровне, например, в сфере туризма. Плюс у многих россиян родственники проживают на территории ЕС", — заверили в пресс-службе, добавив, что сейчас особенно важна поддержка гражданского общества России. Глава МИД Эва-Мария Лиймет тоже против предложения бывшего президента.

В Министерстве внутренних дел, которое отвечает за пограничный контроль, отметили, что ограничение пересечения государственной границы возможно, если это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения. Решение по этому вопросу правомочно принимать правительство Республики.

В двух министерства заверили RusDelfi, что закрытие границ или отмена всех виз — самая крайняя мера, к которой не собираются прибегать.

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