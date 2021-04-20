Число курильщиков в Эстонии уменьшилось, однако по-прежнему остается высоким по сравнению с северными странами

В течение последних двадцати лет число курильщиков стабильно сокращается. Если в 2001 году доля курящих в населении составляла 36%, то в 2019 году этот показатель упал до 22%. Это на 4% ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. Курение теряет популярность и среди молодежи.

В ходе исследований также были получены данные о привычках и моделях поведения курящих в Эстонии. Например, 17% курят ежедневно, а три четверти из них выкуривают от 10 до 20 сигарет в день.

По сравнению с нашими северными соседями этот процент высок. В 2019 году в Дании и Норвегии курило 15% населения, в Финляндии, согласно последним данным – 14%, а в Швеции, согласно исследованию Евробарометра, тех, кто курит каждый день, лишь 8%.

Однако мониторинг числа курильщиков не дает полной картины потребления табака, поскольку в последние годы на рынке появился ряд новых табачных изделий, таких как электронные сигареты, изделия из нагреваемого табака и снюс. По данным TAI, 3,3% населения Эстонии употребляют бестабачный снюс, а 1,5% – используют электронные сигареты. Кроме того, популярен кальян, который хотя бы раз попробовали 46% жителей Эстонии.

К сожалению, почти половина курильщиков не желает отказываться от своей привычки. 48% курящих ежедневно и 63% курящих время от времени не рассматривают возможность бросить курить. Это может быть связано с незнанием о влиянии сигарет или отсутствием вспомогательных средств и поддержки.

Исследования также показали необходимость опорных услуг и большей информированности. Например, Анализ поведения курильщиков в странах Европейского союза, проведенный в 2018 году, показал, что больше всего желающих бросить курить в тех странах, где инвестируют в информационные кампании.

Во многих частях мира, таких как Новая Зеландия, но также и в Великобритании существует тенденция побуждать курильщиков, которые не хотят бросать курить, к полному переходу с сигарет на научно доказанные менее вредные альтернативы.