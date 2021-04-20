Помогают ли э-сигареты и изделия из нагреваемого табака избавиться от табачной зависимости?

Через 12 месяцев 73,1 % испытуемых полностью бросили курить. Это означает, что адаптация электронной сигареты привела не только к прекращению потребления сигарет, но в итоге и к отказу от использования альтернативных табачных изделий. Это стало сюрпризом для исследователей и противоречит распространенному мнению о том, что электронные сигареты неэффективны, потому что люди заменяют одну зависимость другой. Изучение столь значительного результата выявило, что потребители сигарет, которые изначально смогли отказаться от использования сигарет, поняли, что могут отказаться и от курения. Таким образом, электронная сигарета повысила уверенность курильщиков в своей способности распрощаться с табачными изделиями.

В 2013 году в Италии было проведено исследование , в ходе которого после отказа от курения не думающим о каждодневном курении дали попробовать электронные сигареты и наблюдали за ними в течение 12 месяцев. По словам ученых, результаты были неожиданными.

То же исследование показало, что электронные сигареты могут быть хорошей альтернативой обычным сигаретам и помочь отказаться от табака. Особенно поскольку заменяют курение нейрохимически (никотин), а также включают ритуальные движения мышечной памяти. Это отсутствует в других никотинозамещающих терапиях, таких как жевательная резинка или пластыри. Считается, что именно поэтому пользователи электронных сигарет с меньшей вероятностью вернутся к использованию сигарет.

Электронные сигареты имеют менее вредные последствия для самочувствия и настроения людей по сравнению с курительными табачными изделиями. Совместное исследование греческих и итальянских ученых , проведенное в 2013 году, показало, что 76,6 % перешедших на электронные сигареты испытуемых имели лучшую физическую работоспособность, чем раньше, и 81,8 % чувствовали, что у них улучшились обоняние и вкус.

Поэтому возникает вопрос, стоит ли прибегать к помощи альтернативных табачных изделий, чтобы облегчить отказ от курения. Популярными возможностями являются, например, электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака. В течение последних лет было проведено множество исследований, которые позволяют проанализировать сильные и слабые стороны этих методов.

И все же исследователи отметили, что при использовании электронной сигареты в легкие пользователей попадало большое количество веществ, которые могут быть вредны или иметь неизвестный эффект. Например, составляющий большую часть жидкости для электронной сигареты пропиленгликоль, согласно выше упомянутой 12-месячной научной работе, может вызывать раздражение горла и рта. Некоторые исследования также обнаружили в жидкости для электронной сигареты тяжелые металлы, хром и свинец. Поэтому даже если э-сигареты как технология менее вредны, чем курительные табачные изделия, э-жидкости все же могут представлять опасность.

Нагреваемый табак

Нагреваемый табак – другой вид табачных изделий, который недавно появился на рынке Эстонии. Если электронные сигареты превращают в пар никотиносодержащую жидкость, то в вышеупомянутых используется обычно табачный стик. Для выделения никотина из табачных листьев в нагреваемых табачных изделиях используются, как правило, встроенные или внешние источники тепла и закрытые камеры с подогревом. Стик нагревается, но не поджигается, и в результате выделяется никотиносодержащий аэрозоль. Это достаточно новая продукция, поэтому можно найти меньше исследований ее действия. Кроме того, мало данных о том, способствует ли эта продукция прекращению курения сигарет и каким именно образом.

Объединенное исследование, проведенное в прошлом году, выдвинуло гипотезу, что нагреваемые табачные изделия могут помогать отказаться от курения на тех же основаниях, что и электронные сигареты: люди могут использовать их для ослабления своей тяги к никотину, не куря сигареты. Нагреваемая продукция позволяет повторять присутствующие в мышечной памяти движения, связанные с курением. Аэрозоль быстро достигает горла и легких, поэтому никотин всасывается быстрее, чем из пластырей или жевательной резинки. Значит, нагреваемые табачные изделия могут быть более эффективными из этих альтернативных вариантов. Предварительные данные многообещающие, но нагреваемые табачные изделия все же нуждаются в более глубоком исследовании, прежде чем можно будет сделать неоспоримые выводы.

По нынешним данным, эта продукция, конечно, менее вредна, чем сигареты, но не безвредна. Например, исследование, опубликованное в прошлом году Toxicology Letters, сравнило сигареты с пониженным содержанием смол (ultra-light cigarette – англ.) и нагреваемые табачные изделия и обнаружило, что нагреваемые табачные изделия более безопасны с точки зрения содержания большинства вредных химикатов, но все же в них всегда есть некоторые опасные вещества.