ВИДЕО | С 3 мая открываются спортзалы и террасы ресторанов, начальные классы переходят на контактное обучение

В пресс-конференции участвуют и на вопросы журналистов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.

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Кая Каллас сообщила, что с 3 мая ученики 1-4 классов возвращаются на контактное обучение. Она отметила, что все ученики и учителя с признаками болезни должны оставаться дома.

С 26 апреля разрешаются тренировки на улице в группах до шести человек. С 3 мая разрешаются тренировки в помещениях, соответственно, будут открыты тренажерные залы.

С 3 мая можно будет посещать музеи и выставки, но сохраняется заполняемость в 25% и требование рассредоточенности. Музеи, выставки и церкви должны закрываться не позднее 19:00. Мероприятия на улице можно проводить до 21:00.

Места общественного питания по-прежнему могут продавать еду только навынос, но с 3 мая ресторанам и кафе разрешается открыть уличные террасы и есть там на месте.

В общественных помещениях сохраняется требование 2+2 и ношение масок.

Лийна Кесна рассказала, что среди сотрудников сферы образования почти 50% вакцинированы. Что касается остальных, то в их случае она предложила использовать экспресс-тесты.

Танель Кийк сообщил, что показатели заражения уже несколько недель снижаются, но ежедневное число новых случаев по-прежнему высокое. Все больше появляется новых штаммов коронавируса.

Кийк добавил, что на следующей неделе, возможно, будет известно о последующих постепенных смягчениях ограничений.

Вчера научный совет порекомендовал правительству начать постепенно снимать ограничения и локдаун в стране и предложил план. Научный совет определил приоритеты постепенного снятия ограничений, который можно внедрять в соответствии со снижением уровня заражения.

Первый уровень: разрешение контактного обучения для начальных классов и занятий спортом и по интересам на открытом воздухе.