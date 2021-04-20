ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | С 3 мая открываются спортзалы и террасы ресторанов, начальные классы переходят на контактное обучение

В пресс-конференции участвуют и на вопросы журналистов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.

Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!

Кая Каллас сообщила, что с 3 мая ученики 1-4 классов возвращаются на контактное обучение. Она отметила, что все ученики и учителя с признаками болезни должны оставаться дома.

С 26 апреля разрешаются тренировки на улице в группах до шести человек. С 3 мая разрешаются тренировки в помещениях, соответственно, будут открыты тренажерные залы.

С 3 мая можно будет посещать музеи и выставки, но сохраняется заполняемость в 25% и требование рассредоточенности. Музеи, выставки и церкви должны закрываться не позднее 19:00. Мероприятия на улице можно проводить до 21:00.

Места общественного питания по-прежнему могут продавать еду только навынос, но с 3 мая ресторанам и кафе разрешается открыть уличные террасы и есть там на месте.

В общественных помещениях сохраняется требование 2+2 и ношение масок.

Вчера научный совет порекомендовал правительству начать постепенно снимать ограничения и локдаун в стране и предложил план. Научный совет определил приоритеты постепенного снятия ограничений, который можно внедрять в соответствии со снижением уровня заражения.

Первый уровень: разрешение контактного обучения для начальных классов и занятий спортом и по интересам на открытом воздухе.

Второй уровень: разрешение остального контактного обучения и деятельности кружков по интересам в помещении, также открытие музеев и выставок.

Третий уровень: разрешение посещения мест общественного питания на открытом воздухе, торговля и оставшаяся часть культуры.

За третьим уровнем уже следует вся остальная деятельность и мероприятия с более высоким уровнем риска заражения.