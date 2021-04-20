Новости Эстонии
20.04.2021, 11:26

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Будут ли наконец сняты ограничения? Правительство рассказывает о своих решениях

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В 12:00 на экстренной пресс-конференции члены правительства расскажут о решениях, принятых в связи с ограничениями, введенными для борьбы с коронавирусом.

В пресс-конференции участвуют и на вопросы журналистов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр образования и науки Лийна Керсна.

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Вчера научный совет порекомендовал правительству начать постепенно снимать ограничения и локдаун в стране и предложил план. Сегодня правительство решит, будут ли сняты некоторые ограничения уже сейчас.

Научный совет определил приоритеты постепенного снятия ограничений, который можно внедрять в соответствии со снижением уровня заражения. Первые смягчения ограничений могут быть объявлены уже сегодня.

Первый уровень: разрешение контактного обучения для начальных классов и занятий спортом и по интересам на открытом воздухе. Это решение могут принять уже сегодня.

Второй уровень: разрешение остального контактного обучения и деятельности кружков по интересам в помещении, также открытие музеев и выставок.

Третий уровень: разрешение посещения мест общественного питания на открытом воздухе, торговля и оставшаяся часть культуры.

За третьим уровнем уже следует вся остальная деятельность и мероприятия с более высоким уровнем риска заражения.

О своем решение правительство должно сообщить на пресс-конференции, которая состоится в 12-13 часов дня.

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