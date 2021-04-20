Хватить дымить
20.04.2021, 11:27

Что скрывается в одной сигарете?

 
На протяжении истории табак играл чрезвычайно важную роль как в экономике, так и в социальной сфере.
На протяжении истории табак играл чрезвычайно важную роль как в экономике, так и в социальной сфере.
Shutterstcok
Курение – это одно из тех зол, которые понимают или принимают в обществе, однако от которого на самом деле хочет отказаться каждый курильщик. Это нужно сделать обязательно, потому что каждая сигарета, которую вы зажигаете, содержит огромное количество различных токсичных веществ. Тех веществ, которые ни один курильщик не должен вдыхать.

Курение сигарет может казаться солидным, оно может оказывать успокаивающий эффект, а также выступать в роли социального «лубриканта» и помогать заводить знакомства. Тем не менее это очень вредно, а вдыхаемые в легкие вещества вызывают зависимость, от которой очень трудно избавиться. Чтобы в следующий раз вам было легче отказаться от сигареты, мы подробно расскажем о том, что же скрывается в одной сигарете и что происходит, если ее зажечь.

У человека нет защиты от никотина

В организме человека нет естественных защитных механизмов от содержащегося в сигаретах никотина и других токсинов, вдыхаемых при употреблении табака; среди них есть канцерогены – вещества, вызывающие рак. Переведем предыдущее предложение на нормальный язык – человек попросту не предназначен для курения табака.

Однако на протяжении всей истории табак играл чрезвычайно важную роль как в экономической, так и в социальной сферах. Сначала, не зная о табаке, в Европе, вероятно, курили различные растения, содержащие эфирные масла: лаванду, душицу, мать-и-мачеху. Однако после открытия Америки в 1492 году, пересекая океан на собственном корабле Колумба, табак попадает в Старый Свет.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году в разных уголках мирах будет курить 1,1 миллиарда человек.

Человеческой страсти к курению 3500 лет

Более тщательное изучение и оценка возраста археологических находок на севере штата Алабама позволили сделать вывод, что люди курили трубку еще 3500 лет назад. Ранее из письменных источников уже было известно об использовании табака в религиозных обрядах коренных народов Южной Америки. Жрецы майя сжигали листья табака на алтарях, веря, что в запахе горящих табачных листьев и в поднимающемся к небу дыме скрываются боги.

До XIX века курили трубки или сигары. В связи с изобретением машины для скручивания сигарет в 1880 году в промышленных масштабах начали производить и продавать небольшие табачные трубки, изначально называвшиеся сигариллами. Сигареты можно было курить в комнате, они нравились также женщинам, и прорыв случился во время Первой мировой войны, когда компактные сигареты понравились солдатам.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году в разных частях света будут курить в общем 1,1 миллиарда человек. По масштабу распространения это сопоставимо с эпидемией, которая ежегодно приводит к трем миллионам преждевременных смертей. Однако что на самом деле скрыто в современной сигарете?

При зажигании сигареты выделяется более 6000 химических соединений

Сигареты состоят в основном из табака, фильтра и бумаги. Кроме того, в сигареты добавляют различные вещества, такие как какао, ментол, ванилин, сорбит и т. д. для улучшения вкусовых свойств и запаха сигарет, изменения цвета сигаретного дыма и облегчения курения. Долгое время без убедительных доказательств утверждалось, что производители также добавляют в сигареты вещества, усиливающие тяжесть зависимости и скорость привыкания.

Сама по себе сигарета не опасна для человека, но табак становится вредным, когда он поджигается и вдыхается дым, образующийся при его горении. Во время процесса горения температура поднимается выше 600 °C, и из сигареты выделяется более 6000 химических соединений и веществ. Кроме того, для здоровья вредны смола, угарный газ и различные соли тяжелых металлов, которые также попадают в организм при курении. Примерно 100 из всех этих веществ являются канцерогенными и вызывают рак.

Однако насколько вредны эти главные «корни зла», такие как смола, угарный газ и металлы?

  • Смола: крошечные твердые частицы, парящие в сигаретном дыме, содержат канцерогенные химические вещества, имеющие непосредственную связь с возникновением рака. По своей природе смола коричневая и очень липкая, она окрашивает пальцы и зубы, а также остается в тканях легких.
  • Угарный газ (CO2) – бесцветный газ без запаха, который смертельно опасен в больших количествах, поскольку заменяет кислород в кровообращении. Он опасен для курильщиков, поскольку препятствует движению кислорода в организме, что, в свою очередь, очень опасно для клеток.
  • Окисляющие вещества – химические вещества с высокой реакционной способностью, которые повреждают сердечную мышцу и кровеносные сосуды курильщиков. Эти химические вещества также вступают в реакцию с холестерином, который в результате откладывается на внутренних стенках артерий. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к инсульту.
  • Металлы: сигаретный дым содержит множество различных металлов, каждый из которых способствует развитию рака. Например, в табачном дыме можно найти свинец, никель, кобальт, хром, мышьяк и др.
  • Радиоактивные частицы: в сигаретном дыме содержатся радиоактивные частицы, все без исключения канцерогенные.


Никотин и ингибиторы моноаминоксидазы

Зависимость вызывает никотин. После затяжки табачного дыма никотин за 4 секунды попадает в кровообращение и за 7 секунд – в мозг. Через специфические никотиновые рецепторы никотин влияет на настроение и на уровне мозга может действовать как стимулятор или релаксант, однако его первоначальный эффект быстро проходит. Необходимость поддерживать чувство удовлетворения и уменьшить симптомы абстинентного синдрома принуждает курильщика прибегнуть к новой дозе никотина. Исследования показали, что по силе воздействия никотиновая зависимость сопоставима с зависимостью от кокаина или героина.

В то время как никотин вызывает в человеческом организме зависимость и вынуждает регулярно курить, реальный вред организму наносят смола, угарный газ и множество других различных веществ, которые откладываются в организме, когда дым втягивается в легкие.

Еще в 1976 году британский психолог Майкл Рассел, один из первых борцов за сокращение вредного воздействия сигаретного дыма, сказал, что «курить людей вынуждает никотин, однако убивает их смола». По-видимому, психолог имел в виду все опасные вещества, образующиеся при горении табака. Рассел был убежден, что наибольший вред от курения заключается в механизме потребления табака – в сжигании табака в виде сигарет, сигар или трубочного табака.

Однако в прошлом десятилетии эксперименты с лабораторными мышами продемонстрировали, что один никотин не вызывал бы столь сильную зависимость без ингибиторов моноаминоксидазы, содержащихся в табачном дыме. Ингибиторы МАО – это нейроактивные соединения, которые подавляют активность ферментов моноаминоксидазы. Эти ферменты тесно связаны с регуляцией систем, способствующих привыканию, они создают и усиливают свойства курения, вызывающие привыкание. В содействии с никотином они часто не позволяют человеку контролировать развитие зависимости.

Сигарета сама по себе – если ее не зажигать – не вредна для человека, однако табак становится вредным, когда его поджигают.

Уже первая сигарета наносит человеку необратимый вред

С вдыхаемым сигаретным дымом вещества попадают в кровообращение и распространяются по всему организму человека. Нет ни одного органа, который не был бы поврежден химическим составом табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление табака связано как минимум с 25 заболеваниями и считается основной причиной смерти в мире.

Табак обладает канцерогенным действием и вызывает рак как минимум 12 различных областей тела: легких, ротовой и носовой полостей, придаточных пазух носа, глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, почечной лоханки, мочевого пузыря. Табак также вызывает миелоидный лейкоз, или рак крови.

Употребление табака является причиной 40% сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт), 80% случаев хронической обструктивной болезни легких и 90% случаев рака легких. Отказ от табака позволяет предотвратить 40% этих болезней.

Источники: www.vice.com, www.bbc.ee, www.tubakainfo.ee, www.delfi.ee, Staatus