Что скрывается в одной сигарете?

Курение сигарет может казаться солидным, оно может оказывать успокаивающий эффект, а также выступать в роли социального «лубриканта» и помогать заводить знакомства. Тем не менее это очень вредно, а вдыхаемые в легкие вещества вызывают зависимость, от которой очень трудно избавиться. Чтобы в следующий раз вам было легче отказаться от сигареты, мы подробно расскажем о том, что же скрывается в одной сигарете и что происходит, если ее зажечь.

У человека нет защиты от никотина

В организме человека нет естественных защитных механизмов от содержащегося в сигаретах никотина и других токсинов, вдыхаемых при употреблении табака; среди них есть канцерогены – вещества, вызывающие рак. Переведем предыдущее предложение на нормальный язык – человек попросту не предназначен для курения табака.

Однако на протяжении всей истории табак играл чрезвычайно важную роль как в экономической, так и в социальной сферах. Сначала, не зная о табаке, в Европе, вероятно, курили различные растения, содержащие эфирные масла: лаванду, душицу, мать-и-мачеху. Однако после открытия Америки в 1492 году, пересекая океан на собственном корабле Колумба, табак попадает в Старый Свет.

Человеческой страсти к курению 3500 лет

Более тщательное изучение и оценка возраста археологических находок на севере штата Алабама позволили сделать вывод, что люди курили трубку еще 3500 лет назад. Ранее из письменных источников уже было известно об использовании табака в религиозных обрядах коренных народов Южной Америки. Жрецы майя сжигали листья табака на алтарях, веря, что в запахе горящих табачных листьев и в поднимающемся к небу дыме скрываются боги.