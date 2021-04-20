Что скрывается в одной сигарете?
Курение сигарет может казаться солидным, оно может оказывать успокаивающий эффект, а также выступать в роли социального «лубриканта» и помогать заводить знакомства. Тем не менее это очень вредно, а вдыхаемые в легкие вещества вызывают зависимость, от которой очень трудно избавиться. Чтобы в следующий раз вам было легче отказаться от сигареты, мы подробно расскажем о том, что же скрывается в одной сигарете и что происходит, если ее зажечь.
У человека нет защиты от никотина
В организме человека нет естественных защитных механизмов от содержащегося в сигаретах никотина и других токсинов, вдыхаемых при употреблении табака; среди них есть канцерогены – вещества, вызывающие рак. Переведем предыдущее предложение на нормальный язык – человек попросту не предназначен для курения табака.
Однако на протяжении всей истории табак играл чрезвычайно важную роль как в экономической, так и в социальной сферах. Сначала, не зная о табаке, в Европе, вероятно, курили различные растения, содержащие эфирные масла: лаванду, душицу, мать-и-мачеху. Однако после открытия Америки в 1492 году, пересекая океан на собственном корабле Колумба, табак попадает в Старый Свет.
Человеческой страсти к курению 3500 лет
Более тщательное изучение и оценка возраста археологических находок на севере штата Алабама позволили сделать вывод, что люди курили трубку еще 3500 лет назад. Ранее из письменных источников уже было известно об использовании табака в религиозных обрядах коренных народов Южной Америки. Жрецы майя сжигали листья табака на алтарях, веря, что в запахе горящих табачных листьев и в поднимающемся к небу дыме скрываются боги.
До XIX века курили трубки или сигары. В связи с изобретением машины для скручивания сигарет в 1880 году в промышленных масштабах начали производить и продавать небольшие табачные трубки, изначально называвшиеся сигариллами. Сигареты можно было курить в комнате, они нравились также женщинам, и прорыв случился во время Первой мировой войны, когда компактные сигареты понравились солдатам.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году в разных частях света будут курить в общем 1,1 миллиарда человек. По масштабу распространения это сопоставимо с эпидемией, которая ежегодно приводит к трем миллионам преждевременных смертей. Однако что на самом деле скрыто в современной сигарете?
При зажигании сигареты выделяется более 6000 химических соединений
Сигареты состоят в основном из табака, фильтра и бумаги. Кроме того, в сигареты добавляют различные вещества, такие как какао, ментол, ванилин, сорбит и т. д. для улучшения вкусовых свойств и запаха сигарет, изменения цвета сигаретного дыма и облегчения курения. Долгое время без убедительных доказательств утверждалось, что производители также добавляют в сигареты вещества, усиливающие тяжесть зависимости и скорость привыкания.
Сама по себе сигарета не опасна для человека, но табак становится вредным, когда он поджигается и вдыхается дым, образующийся при его горении. Во время процесса горения температура поднимается выше 600 °C, и из сигареты выделяется более 6000 химических соединений и веществ. Кроме того, для здоровья вредны смола, угарный газ и различные соли тяжелых металлов, которые также попадают в организм при курении. Примерно 100 из всех этих веществ являются канцерогенными и вызывают рак.
Однако насколько вредны эти главные «корни зла», такие как смола, угарный газ и металлы?
- Смола: крошечные твердые частицы, парящие в сигаретном дыме, содержат канцерогенные химические вещества, имеющие непосредственную связь с возникновением рака. По своей природе смола коричневая и очень липкая, она окрашивает пальцы и зубы, а также остается в тканях легких.
- Угарный газ (CO2) – бесцветный газ без запаха, который смертельно опасен в больших количествах, поскольку заменяет кислород в кровообращении. Он опасен для курильщиков, поскольку препятствует движению кислорода в организме, что, в свою очередь, очень опасно для клеток.
- Окисляющие вещества – химические вещества с высокой реакционной способностью, которые повреждают сердечную мышцу и кровеносные сосуды курильщиков. Эти химические вещества также вступают в реакцию с холестерином, который в результате откладывается на внутренних стенках артерий. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к инсульту.
- Металлы: сигаретный дым содержит множество различных металлов, каждый из которых способствует развитию рака. Например, в табачном дыме можно найти свинец, никель, кобальт, хром, мышьяк и др.
- Радиоактивные частицы: в сигаретном дыме содержатся радиоактивные частицы, все без исключения канцерогенные.
Никотин и ингибиторы моноаминоксидазы
Зависимость вызывает никотин. После затяжки табачного дыма никотин за 4 секунды попадает в кровообращение и за 7 секунд – в мозг. Через специфические никотиновые рецепторы никотин влияет на настроение и на уровне мозга может действовать как стимулятор или релаксант, однако его первоначальный эффект быстро проходит. Необходимость поддерживать чувство удовлетворения и уменьшить симптомы абстинентного синдрома принуждает курильщика прибегнуть к новой дозе никотина. Исследования показали, что по силе воздействия никотиновая зависимость сопоставима с зависимостью от кокаина или героина.
В то время как никотин вызывает в человеческом организме зависимость и вынуждает регулярно курить, реальный вред организму наносят смола, угарный газ и множество других различных веществ, которые откладываются в организме, когда дым втягивается в легкие.
Еще в 1976 году британский психолог Майкл Рассел, один из первых борцов за сокращение вредного воздействия сигаретного дыма, сказал, что «курить людей вынуждает никотин, однако убивает их смола». По-видимому, психолог имел в виду все опасные вещества, образующиеся при горении табака. Рассел был убежден, что наибольший вред от курения заключается в механизме потребления табака – в сжигании табака в виде сигарет, сигар или трубочного табака.
Однако в прошлом десятилетии эксперименты с лабораторными мышами продемонстрировали, что один никотин не вызывал бы столь сильную зависимость без ингибиторов моноаминоксидазы, содержащихся в табачном дыме. Ингибиторы МАО – это нейроактивные соединения, которые подавляют активность ферментов моноаминоксидазы. Эти ферменты тесно связаны с регуляцией систем, способствующих привыканию, они создают и усиливают свойства курения, вызывающие привыкание. В содействии с никотином они часто не позволяют человеку контролировать развитие зависимости.
Уже первая сигарета наносит человеку необратимый вред
С вдыхаемым сигаретным дымом вещества попадают в кровообращение и распространяются по всему организму человека. Нет ни одного органа, который не был бы поврежден химическим составом табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление табака связано как минимум с 25 заболеваниями и считается основной причиной смерти в мире.
Табак обладает канцерогенным действием и вызывает рак как минимум 12 различных областей тела: легких, ротовой и носовой полостей, придаточных пазух носа, глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, почечной лоханки, мочевого пузыря. Табак также вызывает миелоидный лейкоз, или рак крови.
Употребление табака является причиной 40% сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт), 80% случаев хронической обструктивной болезни легких и 90% случаев рака легких. Отказ от табака позволяет предотвратить 40% этих болезней.
Источники: www.vice.com, www.bbc.ee, www.tubakainfo.ee, www.delfi.ee, Staatus