Девушка дня. Чемпионка мира Виктория Синицина, у которой прямо во время выступления разошлось платье

Виктории — 25. Вместе с Никитой Кацалаповым она — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы (2020), победительница Командного чемпионата мира (кстати, до 2021 года Россия его не выигрывала) и обладательница не только внушнительного набора наград, но и неординарной внешности.

В ее инстаграме вы не встретите совсем уж откровенных фотографией, Виктория редко позирует в бикини и это абсолютно точно не является частью ее дохода, как у других героинь нашей рубрики. Тем не менее, инстаграм фигуристки пользуется популярностью — пусть в последнее время в нем всё больше спортивных фотографий.

Виктории приписывают отношения с ее партнером по льду. Сама пара официально не подтверждала свой роман и даже делала заявления такого рода, что они просто друзья, которые очень тепло относятся друг к другу. Однако в соцсетях они выкладывают совместные снимки. Например, такие. Кроме того, не было известно, чтобы кто-то из них имел роман с кем-либо другим.

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