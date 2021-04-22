Блогер Юлия Смоли: то, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня чужое государство

Я родилась в Эстонии. А так же мои родителей. Мои бабушка и дедушка приехали в Эстонию сразу после университета, по распределению.

Всю свою жизнь они работали на благо этой страны и считали ее родиной. Дедушка выучил эстонский язык и говорил на нем перфектно и с огромным удовольствием. Начинал свою путь с мастера и дослужился до заместителя министра по коммунальному хозяйству. Гражданство получил за особые заслуги.

Бабушка язык так и не освоила, но она и виду не подаёт, тихая и вежливая всегда и везде. Работала в проектном бюро, в своё время вентиляция и кондиционирование горхолла был не проект. Когда разваливался Советский Союз и многие метались какое гражданство брать она сразу пошла и взяла Эстонское.

Эстония была их домом. И домом моих мамы и папы, которые тут родились, свободно говорили на эстонском и всю жизнь трудились не покладая рук.

И я, я тоже родилась в Эстонии, но гражданство по рождению мне не дали. В свои 14 лет мне надо было доказать своей родине, что я, ребёнок, подросток — лояльна Эстонии.

Я сдала языковой экзамен, выучила конституцию и получила гражданство. Университет я закончила на эстонском и могу сказать, что владею языком практически в совершенстве. Я считаю Эстонию своей родиной. Но почему-то иногда у меня возникает ощущение, что это не взаимно. Это сложно объяснить. Вот как будто твоё, и не до конца твоё…

То, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня — чужое государство. Конечно, душа болит за неё, но это не Родина. Мне кажется, мы, дети пост советского союза, немного лишены Родины как понятия, как страны.

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