Блогер Юлия Смоли: то, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня чужое государство
Я родилась в Эстонии. А так же мои родителей. Мои бабушка и дедушка приехали в Эстонию сразу после университета, по распределению.
Всю свою жизнь они работали на благо этой страны и считали ее родиной. Дедушка выучил эстонский язык и говорил на нем перфектно и с огромным удовольствием. Начинал свою путь с мастера и дослужился до заместителя министра по коммунальному хозяйству. Гражданство получил за особые заслуги.
Бабушка язык так и не освоила, но она и виду не подаёт, тихая и вежливая всегда и везде. Работала в проектном бюро, в своё время вентиляция и кондиционирование горхолла был не проект. Когда разваливался Советский Союз и многие метались какое гражданство брать она сразу пошла и взяла Эстонское.
Эстония была их домом. И домом моих мамы и папы, которые тут родились, свободно говорили на эстонском и всю жизнь трудились не покладая рук.
И я, я тоже родилась в Эстонии, но гражданство по рождению мне не дали. В свои 14 лет мне надо было доказать своей родине, что я, ребёнок, подросток — лояльна Эстонии.
Я сдала языковой экзамен, выучила конституцию и получила гражданство. Университет я закончила на эстонском и могу сказать, что владею языком практически в совершенстве. Я считаю Эстонию своей родиной. Но почему-то иногда у меня возникает ощущение, что это не взаимно. Это сложно объяснить. Вот как будто твоё, и не до конца твоё…
То, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня — чужое государство. Конечно, душа болит за неё, но это не Родина. Мне кажется, мы, дети пост советского союза, немного лишены Родины как понятия, как страны.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Мужу пришлось сложнее всех. В своё время мама решила отдать его в эстонскую школу, но а русский класс (был такой эксперимент). Муж сейчас вспоминает, что весь год это была оборона. Они регулярно получали по голове, за то, что русские.
А потом мама поехала работать на север надолго и на какое то время взяла его с собой. И там его в первый же день побили, за то, что он ”эстонец”
Мы часто защищаемся и доказываем свою значимость там, где мы родились. Но стали ли мы полностью своими? Мне кажется, что я — нет. Хоть и очень старались. И это немножечко грустно.