Исследование: народ скучает по Ратасу на посту премьера, а Хельме набирает популярность среди русских(9)
По-прежнему большая часть избирателей предпочитает видеть на посту премьер-министра председателя Центристской партии и спикера Рийгикогу Юри Ратаса, который ранее добровольно покинул пост премьер. Его поддерживает 31% совершеннолетних избирателей.
За ним по популярности следует председатель Партии реформ и нынешний премьер-министр Кая Каллас, которую поддерживают 22% опрошенных.
При этом продолжает расти поддержка главы EKRE Мартина-Хельме. В апреле его хотели бы видеть премьер-министром уже 13% избирателей. При этом среди мужчин его поддержка равно поддержке Каи Каллас.
Предпочтения русскоязычного населения отличаются от эстоноязычного. Юри Ратаса премьером хотят видеть 29% эстонцев и 39% русских, и если среди эстонцев вторую позицию занимает Каллас с 25%, то на втором месте у русских Мартин Хельме с 13%. Лишь 10% русскоязычных избирателей хотят видеть премьером Каю Каллас.
Популярность Хельме, несомненно, выросла после его противостояния законопроекту NETS, который дает полиции право выписывать штрафы за несоблюдение коронавирусных ограничений. Всего за месяц его поддержка среди русских выросла почти вдвое, с 7% в марте до 13% в апреле. Особенно стремительно выросла его поддержка в Ида-Вирумаа - с 6% до 17%.