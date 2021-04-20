Исследование: народ скучает по Ратасу на посту премьера, а Хельме набирает популярность среди русских

По-прежнему большая часть избирателей предпочитает видеть на посту премьер-министра председателя Центристской партии и спикера Рийгикогу Юри Ратаса, который ранее добровольно покинул пост премьер. Его поддерживает 31% совершеннолетних избирателей.

За ним по популярности следует председатель Партии реформ и нынешний премьер-министр Кая Каллас, которую поддерживают 22% опрошенных.

При этом продолжает расти поддержка главы EKRE Мартина-Хельме. В апреле его хотели бы видеть премьер-министром уже 13% избирателей. При этом среди мужчин его поддержка равно поддержке Каи Каллас.

Предпочтения русскоязычного населения отличаются от эстоноязычного. Юри Ратаса премьером хотят видеть 29% эстонцев и 39% русских, и если среди эстонцев вторую позицию занимает Каллас с 25%, то на втором месте у русских Мартин Хельме с 13%. Лишь 10% русскоязычных избирателей хотят видеть премьером Каю Каллас.