Этот автолизинг поможет купить как стильную ”Волгу”, так и знойный Camaro

По словам члена правления Kreditex Эдуарда Кельвета, автолизинг Kreditex позволяет приобрести транспортное средство, зарегистрированное в любом из официальных регистров Эстонии. ”Людей интересуют разные редкие машины, самый старый автомобиль, взятый в лизинг с нашей помощью, — это ”Волга” ГАЗ-21 1959 года выпуска”, — поясняет Кельвет.

”Мы предоставляем людям свободу выбора, не обязательно покупать именно новую и дорогую машину”, — говорит Кельвет и добавляет, что автомобиль можно приобрести в лизинг как у частного лица, так и у предприятия. В случае лизинга Kreditex нет ежемесячной платы за администрирование, и у владельца больше свободы в плане страхования каско, поскольку оно является обязательным только для транспортных средств стоимостью более 10 000 евро.

По словам Кельвета, лето обязательно поманит эстонские семьи открывать для себя красоту здешних мест и в этом году. ”Желание путешествовать по Эстонии на необычном автомобиле вполне объяснимо. Наши люди все больше и больше начинают ценить раритетные автомобили. Разумеется, летом популярны и мотоциклы, а один покупатель уже приобрел скутер и теперь ждет наступления теплого пляжного сезона, чтобы поспорить с волнами”, — добавляет Кельвет.

Однако возраст среднестатистического автомобиля, приобретенного в лизинг, не такой уж большой. ”В большинстве случаев люди покупают с нашей помощью автомобили возрастом около пяти лет, но, как уже было сказано, мы здесь ни для кого не устанавливаем ограничений”, — уточняет Кельвет.

Если вы давно мечтаете о каком-то особенном автомобиле или хотите поменять свою нынешнюю машину на более новую, обратитесь за предложением в Kreditex. До конца мая автолизинг Kreditex предоставляется с первым взносом 0 %.