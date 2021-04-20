В Хаапсалу мужчина напал с ножом на троих человек, одна жертва скончалась

Центр тревоги полyчил сообщение о том, что в квартире на ул. Тамме пострадало три человека, в 4.30 утра.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сказал, что прибывшие на место полицейские обнаружили, что пострадали двое мужчин и женщина. "45-летний мужчина получил смертельные ранения. 47-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу в сверхтяжелом состoянии", –сказал он.

По собраннoй на месте происшествия информации было основание подозревать в совершении преступления 45-летнего мужчину, которого искали с привлечением большого ресурса в Хаапсалу. По словам Кютта, был позиционирован его телефон и это помогло задержать подозреваемого в 8 часов утра.

"Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство. На данный момент известно, что эти четыре человека были знакомы и проводили совместно время, употребляя алкоголь. Что точно произошло и что привело к таким последствиям, будет выяснено в ходе следствия", — сказал Кютт.

Более подробную информацию полиция сообщит при первой возможности.